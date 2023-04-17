Advertisement

لبنان

لا رسائل سياسية استثنائية لزيارة السفير

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
17-04-2023 | 03:15
A-
A+
Doc-P-1057960-638173186365791676.jpeg
Doc-P-1057960-638173186365791676.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
لم تحمل زيارة السفير الروسي في لبنان ألكسندر روداكوف للنائب جبران باسيل في ميرنا الشالوحي في الاسابيع الماضية اي رسائل سياسية لايّ من المكونات السياسية المسيحية، كما روّج البعض. وفيما سلم روداكوف باسيل  دعوتين، الأولى للمشاركة في مؤتمر لقاء الأحزاب في موسكو، الثانية للمشاركة في المؤتمر الاقتصادي في سان بطرسبورغ، أشارت مصادر دبلوماسية لـ"لبنان 24 "الى أن الدعوة التي وجهت إلى باسيل للمشاركة في لقاء الاحزاب تعود إلى  مذكرة التفاهم بين التيار الوطني الحر وحزب روسيا الموحدة، وبالتالي لا يجوز أن تحمل الدعوة أكثر مما تحتمل. اما بالنسبة إلى منتدى بطرسبورغ فإن الدعوة الى هذا المنتدى لم تقتصر على باسيل انما وصلت الدعوات إلى شخصيات مختلفة معنية بالمؤتمر الاقتصادي الذي سيشهد حضورا كبيرا ومهما من دول عربية وخليجية أيضا ابرزها السعودية والإمارات.
Advertisement
المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:15 | 2023-04-17
16:57 | 2023-04-17
16:49 | 2023-04-17
16:23 | 2023-04-17
15:41 | 2023-04-17
15:04 | 2023-04-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website