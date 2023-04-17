لا رسائل سياسية استثنائية لزيارة السفير

لم تحمل زيارة السفير الروسي في لبنان ألكسندر روداكوف للنائب جبران باسيل في ميرنا الشالوحي في الاسابيع الماضية اي رسائل سياسية لايّ من المكونات السياسية المسيحية، كما روّج البعض. وفيما سلم روداكوف باسيل دعوتين، الأولى للمشاركة في مؤتمر لقاء الأحزاب في موسكو، الثانية للمشاركة في المؤتمر الاقتصادي في سان بطرسبورغ، أشارت مصادر دبلوماسية لـ"لبنان 24 "الى أن الدعوة التي وجهت إلى باسيل للمشاركة في لقاء الاحزاب تعود إلى مذكرة التفاهم بين التيار الوطني الحر وحزب روسيا الموحدة، وبالتالي لا يجوز أن تحمل الدعوة أكثر مما تحتمل. اما بالنسبة إلى منتدى بطرسبورغ فإن الدعوة الى هذا المنتدى لم تقتصر على باسيل انما وصلت الدعوات إلى شخصيات مختلفة معنية بالمؤتمر الاقتصادي الذي سيشهد حضورا كبيرا ومهما من دول عربية وخليجية أيضا ابرزها السعودية والإمارات.

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