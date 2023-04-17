اتحاد المودعين يلتقي مسؤولين فرنسيين

عُلِمَ أنّ وفداً اقتصادياً من "اتحاد المودعين" سيلتقي في الساعات القليلة المقبلة مسؤولين فرنسيين رفيعي المستوى في باريس للبحث في المسألة المالية والإقتصادية و"وضع خطة تعافي تنقذ لبنان من العواقب الخطيرة لانتشار اللاجئين السوريين في المناطق اللبنانية كافّةً".

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