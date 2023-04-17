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لبنان
اتحاد المودعين يلتقي مسؤولين فرنسيين
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
17-04-2023
|
03:45
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عُلِمَ أنّ وفداً اقتصادياً من "اتحاد المودعين" سيلتقي في الساعات القليلة المقبلة مسؤولين فرنسيين رفيعي المستوى في باريس للبحث في المسألة المالية والإقتصادية و"وضع خطة تعافي تنقذ لبنان من العواقب الخطيرة لانتشار اللاجئين السوريين في المناطق اللبنانية كافّةً".
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المصدر: لبنان 24
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