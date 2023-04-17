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لبنان

في يوم القدس العالمي... مسيرة في شوارع طرابلس تضامنا مع الشعب الفلسطيني

Lebanon 24
17-04-2023 | 03:53
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انطلقت مسيرة جماهيرية في شوارع مدينة طرابلس، بدعوة من التيار الاسلامي المقاوم - وعد الله، لمناسبة يوم القدس العالمي وتضامنا مع فلسطين وشعبها وقضيتها واستنكارا للاعتداءات الصهيونية على المسجد الاقصى.
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تقدم المسيرة حشد من المشايخ ولجنة اصدقاء الاسير يحيى سكاف وجماهير من مناطق طرابلس ومن مخيمي نهرالبارد والبداوي، ورافعو الاعلام الفلسطينية ورايات المقاومة وصور بعض شهداء طرابلس الذين قضوا في مواجهات مع العدو الصهيوني وصور لعميد الأسرى في سجون العدو يحيى سكاف و الأسير مروان البرغوثي.
 
وبعدما جابت المسيرة بعض شوارع طرابلس انتهت في ساحة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر -ساحة التل، القى الشيخ ابو بكر مشلاوي، كلمة باسم "وعد الله" وجه، في مستهلها التحية ل "المشاركين في المسيرة ومن خلالهم الى جميع المقاومين في فلسطين ولبنان وفي كل اماكن تواجدهم" .
 
واكد ان "المقاومة هي السبيل الوحيد لتحرير فلسطين بمساحتها التاريخية غير منقوصة ذرة تراب واحدة"، و أشار ان "لا خيار امام شعبنا الفلسطيني وشعوب امتنا العربية الا خيار المقاومة لتحرير الارض وصون العرض والمقدسات". 
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