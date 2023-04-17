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لبنان

اعتصام لموظفي الادارة العامة في رياض الصلح غداً

Lebanon 24
17-04-2023 | 04:20
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دعت الهيئة الإدارية لرابطة موظفي الإدارة العامة إلى اعتصام في ساحة رياض الصلح عند الثانية من بعد ظهر غد الثلاثاء الواقع فيه 18 نيسان 2023. 
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