23
o
بيروت
20
o
طرابلس
16
o
صور
24
o
جبيل
3
o
صيدا
23
o
جونية
20
o
النبطية
16
o
زحلة
16
o
بعلبك
20
o
بشري
22
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
تحذيرٌ من وزير الشباب والرياضة: ألعاب القمار الإلكترونية تزيد الإنتحار!
Lebanon 24
17-04-2023
|
04:29
A-
A+
photos
0
A+
A-
أصدر عن وزير الشباب والرياضة جورج كلّاس بياناً تحت عنوان: "ألعاب القمار الإلكترونية تزيد الإدمان والإنتحار"، وجاء فيه:
"في الوقت الذي يعاني منه مجتمعنا اللبناني من ضائقات اقتصادية و إجتماعية راكمت مخاطر الشغور الرئاسي و ما إستتبعه من ازمات سياسية و إجتماعية وبطالة بين الشباب تسببت بإزدياد حالات الادمان و ارتفاع حالات اليأس و الانتحار، نعمل في وزارة الشباب والرياضة لإيجاد مخارج و حلول للمشاكل التي يعانيها جيل الشباب من خلال وضع صيغ لتفاهمات مع جمعيات كشفية واتحادات رياضية و منظمات شبابية لتطبيق بنود (وثيقة السياسة الشبابية ) التي اقرتها الحكومة كوثيقة حضارية تلاقي الشباب و تساعدهم على تخطي الازمات التي تواجههم، وذلك من خلال اتفاقيات تعاون يفيد منها اللبنانيون حصريًا، فوجئنا بما يتم تداوله حول محاولة تشريع العاب الكازينو الالكترونية، و هذا أمر خطير ستكون له إنعكاسات متوقعة على المجتمع وجيل الشباب بالاخص لجهة تسهيل عمليات المراهنات وتشجيع الإدمان على العاب الميسر وتسهيلها بكل ما تحمله هذه الآفة من تبعات سلبية على الاخلاق و الامن الاجتماعي وما يمكن ان تسببه من حالات افلاس و يأس وإجرام و ضياع وانتحار".
Advertisement
وأضاف البيان: "إن وزارة الشباب والرياضة التي أنجزت وأقرّت (السياسة الشبابية) وخططها التنفيذية، لا يمكنها أن تكون شاهدة صامتة على هذا المشروع الذي يهدد مستقبل الاجيال و يعرضهم لمخاطر مالية وأخلاقية وصحية ونفسية حادة. وإنّي من موقع مسؤوليتي كوزير للشباب والرياضة أنبه وأحذر من مخاطر السير بهذا المشروع، وأتمنى من دولة رئيس مجلس الوزراء الأستاذ نجيب ميقاتي الحريص على تحصين موقع الشباب وحمايتهم ودعم مستقبلهم ، اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لوقف هذا الطرح التدميري لشبابنا ، مهما كانت الاسباب و التبريرات التي يتم الترويج لها.
كما أرفع نداء الى دولة رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بِرّي، و المرجعيات الروحية والأحزاب السياسية و الجمعيات الشبابية و المدنية، والى اللجان النيابية للشباب والرياضة و الزراعة والسياحة وحقوق الانسان والتربية و التعليم العالي، بضرورة التصدي لهذا الخطر الذي يهدد مجتمعنا و يزيد من اخطار الفساد و التحلل الاخلاقي الذي سيصيب أجيالنا الشبابية".
وأكمل: "ستكون الوزارة في متابعة دائمة لمراقبة هذه القضية والتصدي لأخطارها مع المراجع المختصة و وفق القوانين والأنظمة، والتزاماً بمبادئ حماية المجتمع من أخطار الإدمان. إنّ الاعلان عن إطلاق ألعاب القمار أونلاين يستوجب وضع خطة معالجة وقائية و إستباقية لحماية المواطنين عبر وضع قيود واضحة وصارمة على ممارسة العاب القمار و عدم إباحتها عبر الإنترنت نظراً للمخاطر السلوكية التي تسببها".
وتابع: "وانطلاقاً من دورنا في وزارة الشباب والرياضة بتعزيروتمكين قدرات الشباب لكي يكونوا شريحة فاعلة ومؤثرة في نهضة البلد، وانطلاقاً من الوثيقة الوطنية للسياسة الشبابية التي اقرها مجلس الوزراء و ناقشناها في لجنتي الشباب والرياضة و لجنة المرأة و الطفل النيابيتين، لا سيما في ما يتعلق بقطاع الصحة والسلوكيات الخطرة و وجوب حماية الشباب من الآفات الاجتماعية على انواعها مثل آفة استعمال مراهنات القمار بواسطة الانترنت، فإننا نرفض بشدة وضع منصة الكترونية للمراهنات والمقامرات اونلاين من دون تشريعات و مراقبة صارمة من القوى الامنية، ونطلب من المسؤولين اتخاذ الإجراءات اللازمة وبالسرعة المرجوة لوقف هذه الطروحات الخطيرة و القاتلة التي ستلحق الأذى الكبير في المجتمع وخاصة بالشباب و تزيد من اخطار الإفلاس و البطالة و الإدمان و الانتحار".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
لمن يتلقّى تحويلات بالدولار.. هذا الخبر يهمّكم
Lebanon 24
لمن يتلقّى تحويلات بالدولار.. هذا الخبر يهمّكم
07:04 | 2023-04-17
17/04/2023 07:04:28
Lebanon 24
Lebanon 24
ترقبوا.. أمطار غزيرة ستُغرق هذه المناطق اللبنانية خلال الليل!
Lebanon 24
ترقبوا.. أمطار غزيرة ستُغرق هذه المناطق اللبنانية خلال الليل!
15:41 | 2023-04-17
17/04/2023 03:41:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مواطن لبناني جثة داخل سيارته... اليكم ما حصل
Lebanon 24
مواطن لبناني جثة داخل سيارته... اليكم ما حصل
02:48 | 2023-04-17
17/04/2023 02:48:26
Lebanon 24
Lebanon 24
رعب من وقوع زلزال كارثي بقوة 9 درجات.. والخبراء يعلنون النفير (فيديو)
Lebanon 24
رعب من وقوع زلزال كارثي بقوة 9 درجات.. والخبراء يعلنون النفير (فيديو)
04:00 | 2023-04-17
17/04/2023 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بفستان قصير.. ماريتا الحلاني تظهر مع خطيبها وهذا ما كشفته عن زفافها (فيديو)
Lebanon 24
بفستان قصير.. ماريتا الحلاني تظهر مع خطيبها وهذا ما كشفته عن زفافها (فيديو)
03:29 | 2023-04-17
17/04/2023 03:29:22
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
17:15 | 2023-04-17
قطع جزئي لدوّار العبدة.. ما السبب؟
16:57 | 2023-04-17
مقدمات النشرات المسائية
16:49 | 2023-04-17
خطرٌ يهدد المواطنين على الطرقات.. ونداءٌ عاجل إلى وزير الأشغال
16:23 | 2023-04-17
حاصباني: لماذا التهافت على تأجيل الانتخابات البلدية؟
15:41 | 2023-04-17
ترقبوا.. أمطار غزيرة ستُغرق هذه المناطق اللبنانية خلال الليل!
15:04 | 2023-04-17
إنفجارٌ في طرابلس وسقوط قتيل.. إليكم التفاصيل
فيديو
رعب من وقوع زلزال كارثي بقوة 9 درجات.. والخبراء يعلنون النفير (فيديو)
Lebanon 24
رعب من وقوع زلزال كارثي بقوة 9 درجات.. والخبراء يعلنون النفير (فيديو)
04:00 | 2023-04-17
18/04/2023 02:00:36
Lebanon 24
Lebanon 24
نادين الراسي تبكي وتُفجر مفاجأة بشأن أولادها.. "بحكيهن بس ما بيردوا" (فيديو)
Lebanon 24
نادين الراسي تبكي وتُفجر مفاجأة بشأن أولادها.. "بحكيهن بس ما بيردوا" (فيديو)
01:16 | 2023-04-17
18/04/2023 02:00:36
Lebanon 24
Lebanon 24
خنق ابنة الـ 7 سنوات واغتصبها ورماها في حاوية النفايات.. جريمة تهز بلدا عربياً (فيديو)
Lebanon 24
خنق ابنة الـ 7 سنوات واغتصبها ورماها في حاوية النفايات.. جريمة تهز بلدا عربياً (فيديو)
04:19 | 2023-04-15
18/04/2023 02:00:36
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact