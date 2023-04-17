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لبنان
هذا ما أعلنته دار الفتوى عن التماس هلال شهر شوال.. متى العيد؟
Lebanon 24
17-04-2023
|
05:31
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صدر عن دار الفتوى في الجمهورية اللبنانية البيان الآتي: "يجري التماس هلال شهر شوال لعام 1444 هجرية بعد غروب شمس يوم الخميس الواقع في التاسع والعشرين من شهر رمضان المبارك الموافق 20 نيسان الجاري2023م.
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المصدر:
الوكالة الوطنية
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