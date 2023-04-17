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لبنان

خبر سار لعناصر "قوى الأمن" عن مساعدة الـ"100 دولار".. إليكم التفاصيل

Lebanon 24
17-04-2023 | 06:20
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أعلنت السفارة الأميركية في بيروت أنها ستبدأ مع الأمم المتحدة، في الثامن عشر من نيسان 2023، بصرف مبالغ نقدية في إطار "برنامج دعم سبل العيش".
 
 
وقالت في بيان إنه "سوف توفر الدفعة الأولى من هذا البرنامج، والتي تبلغ قيمتها 16.5 مليون دولار أميركي، دعما ماليا موقتا لعناصر قوى الأمن الداخلي المستحقين بقيمة مائة دولار شهريا لمدة ستة أشهر".
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وأشارت الى أن "هذا البرنامج سوف يساعد في التخفيف من بعض الصعوبات الاقتصادية التي يواجهها عناصر قوى الأمن الداخلي الذين يبذلون الجهود الجبارة لخدمة وطنهم وأبنائه والمقيمين على أراضيه، ما يساهم في نهاية المطاف في أمن البلد واستقراره العام. وكجزء من البرنامج الذي تموله الولايات المتحدة، يعمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مع مزود خدمة مالي على مستوى البلاد لصرف هذه الأموال لعناصر قوى الأمن الداخلي المستحقين".
 
 
ووفقاً للبيان "سيتلقى عناصر قوى الأمن الداخلي رسائل نصية من مزوّد الخدمة المالي إعتباراً من الثامن عشر من شهر نيسان الحالي ولمدة ثلاثة أيام، على أن تكون الدفعة الأولى جاهزة للصرف فور تلقّي العنصر الرسالة النصية".
 
واضاف: "إن بدء المدفوعات النقدية هو دليل ملموس على التزام الولايات المتحدة المستمر بدعم الجهود الحاسمة لقوى الأمن الداخلي لبسط سيادة القانون والدفاع عن شعب لبنان".
 
وكشفت أن "الجيش اللبناني سوف ينتفع من هذا البرنامج الذي ترعاه الولايات المتحدة وينفذه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، على أن تبدأ المدفوعات الأولية في القريب العاجل". (الوكالة الوطنية)
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