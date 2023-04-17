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لبنان

جعجع يحسُم: لن نشارك في الجلسة النيابية غداً ونصّر على إجراء الإنتخابات البلديّة

Lebanon 24
17-04-2023 | 06:27
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أعلن رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع أن "تكتل الجمهورية القوية لن يشارك يوم غدٍ في الجلسة التشريعية التي سيعقدها مجلس النواب"، مؤكداً إصرار "القوات" على إجراء الإنتخابات البلدية والإختيارية، وقال: "إذا حصل التمديد للمجالس البلدية فسنطعن به".
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وفي تصريحٍ له عقب اجتماع التكتل، اليوم الإثنين، قال جعجع: "ما حصل ويحصل منذ حوالي الشهرين في سياق التحضير للإنتخابات البلدية يدعو للأسف الشديد كونه ينم عن لعبة غش متمادية من ألاعيبهم المكشوفة والتي هدفها تجنب الإنتخابات البلدية بالتمديد للمجالس البلدية والإختيارية".
وأضاف: "تظن كتل محور الممانعة والتيار الوطني الحر بأن الغش الذي تمارسه يمكن أن يمر على اللبنانيين فتلقي اللوم على الحكومة بسبب عدم جهوزيتها لإجراء الإنتخابات البلدية فيما القاصي والداني يعلم بأنها تشكل أكثرية الحكومة".
وأشار جعجع إلى أنّ وزير الداخلية بسّام المولوي هو "المعني الأول والأخير بهذا الإستحقاق"، وأضاف: "الوزير أكّد أنه على أتمّ الجهوزية إدارياً ولوجستياً لإجراء الإنتخابات وأنه بمجرد تأمين التمويل تحل المشكلة الإدارية واللوجستية".
وأضاف: "نصرّ على أن نكون دائماً أبداً اسْماً على مسمّى لأنّ قوة الجمهورية تكون بالتمسّك بالمهل الدستورية والالتزام بالقوانين والانتظام العام وبإجراء الاستحقاقات في مواعيدها ورفض مجاراة الفساد والفوضى الدستورية القائمة، وبالتالي ولهذه الأسباب كلّها لن نشارك في جلسة المجلس النيابيّ غداً الثلاثاء ونصرّ على إجراء الانتخابات".
 
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