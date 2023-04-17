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لبنان

حجار: لإيجاد حل سريع لعودة النازحين السوريين إلى ديارهم

Lebanon 24
17-04-2023 | 06:31
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غرد وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال الدكتور هكتور حجار عبر حسابه على "تويتر" قائلا: "إما أن نكون شركاء في صناعة التسوية أو ستكون على حسابنا".
 
 
وقال حجار: "بعد الاتفاق السعودي- الإيراني برعاية صينية، تشهد المنطقة حراك عربي مكثف بقيادة السعودية وهدفه معالجة الأزمات الناجمة عن الحرب في سوريا وإرساء شروط للمرحلة المقبلة لعودة سوريا إلى حضن جامعة الدول العربية. وملف النازحين السوريين في صلب اللقاءات".
 
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واضاف: "إن قطار التسويات قد انطلق، على الرغم من بعض المعارضة العربية والدولية. وموقفنا السياسي الموحد والعمل الدبلوماسي مهمان جدا لشرح وجهة نظرنا السيادية والتأكيد على ثوابتنا وحث جامعة الدول العربية على مساندتنا لإيجاد حل سريع لعودة النازحين السوريين إلى ديارهم وتخفيف أعباء النزوح السوري على أراضينا".
 
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