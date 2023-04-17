حجار: لإيجاد حل سريع لعودة النازحين السوريين إلى ديارهم

غرد وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال الدكتور هكتور حجار عبر حسابه على "تويتر" قائلا: "إما أن نكون شركاء في صناعة التسوية أو ستكون على حسابنا".

وقال حجار: "بعد الاتفاق السعودي- الإيراني برعاية صينية، تشهد المنطقة حراك عربي مكثف بقيادة السعودية وهدفه معالجة الأزمات الناجمة عن الحرب في سوريا وإرساء شروط للمرحلة المقبلة لعودة سوريا إلى حضن جامعة الدول العربية. وملف النازحين السوريين في صلب اللقاءات".

1/3 إما أن نكون شركاء في صناعة التسوية أو ستكون على حسابنا! بعد الاتفاق السعودي-الإيراني برعاية صينيّة، تشهد المنطقة حراك عربي مكثّف بقيادة السعودية لمعالجة الأزمات الناجمة عن الحرب في سوريا وأرساء شروط للمرحلة المقبلة لعودة سوريا إلى حضن جامعة الدول العربية ... — Hector Hajjar (@HectorHajjar) April 17, 2023 Advertisement

واضاف: "إن قطار التسويات قد انطلق، على الرغم من بعض المعارضة العربية والدولية. وموقفنا السياسي الموحد والعمل الدبلوماسي مهمان جدا لشرح وجهة نظرنا السيادية والتأكيد على ثوابتنا وحث جامعة الدول العربية على مساندتنا لإيجاد حل سريع لعودة النازحين السوريين إلى ديارهم وتخفيف أعباء النزوح السوري على أراضينا".