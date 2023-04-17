إستنفارٌ إسرائيلي عند الحدود وطائرات حربية تخرق أجواء الجنوب.. ماذا يجري؟

سُجلت حالة من الإستنفار العام في صفوف الجنود الإسرائيليين المتواجدين عند المواقع الحدودية مع لبنان لاسيما في محور تلة العباد وصولاً إلى بوابة فاطمة مقابل كفركلا وامتداداً حتى الأطراف الشمالية الشرقية لمستعمرة المطلة مقابل سهل مرجعيون وتلة الشعيري خارج بلدة الخيام.

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ووفقاً لمندوبة "لبنان24" في الجنوب، فإنّ هذا الإستنفار لجيش العدو يأتي في أعقاب مزاعم الشرطة الإسرائيلية عن إعتقالها، أمس، أحد المستوطنين الذي كان يحاول التسلّل إلى الأراضي اللبنانية.



وبموازاة ذلك، فقد سُجّلت حركة ناشطة لدوريات الجيش اللبناني بالتعاون والتنسيق مع "قوات اليونيفيل"، تخللها إقامة نقاط مراقبة على طول هذا الخط وخصوصاً مقابل مستعمرة المطلة، وذلك لمراقبة التحرّكات الإسرائيلية ورصدها ميدانياً تحسباً لأي طارئ، ومنع أي محاولة خرق للسيادة اللبنانية.