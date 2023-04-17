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لبنان

إستنفارٌ إسرائيلي عند الحدود وطائرات حربية تخرق أجواء الجنوب.. ماذا يجري؟

Lebanon 24
17-04-2023 | 06:54
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سُجلت حالة من الإستنفار العام في صفوف الجنود الإسرائيليين المتواجدين عند المواقع الحدودية مع لبنان لاسيما في محور تلة العباد وصولاً إلى بوابة فاطمة مقابل كفركلا وامتداداً حتى الأطراف الشمالية الشرقية لمستعمرة المطلة مقابل سهل مرجعيون وتلة الشعيري خارج بلدة الخيام.
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ووفقاً لمندوبة "لبنان24" في الجنوب، فإنّ هذا الإستنفار لجيش العدو يأتي في أعقاب مزاعم الشرطة الإسرائيلية عن إعتقالها، أمس، أحد المستوطنين الذي كان يحاول التسلّل إلى الأراضي اللبنانية.

وبموازاة ذلك، فقد سُجّلت حركة ناشطة لدوريات الجيش اللبناني بالتعاون والتنسيق مع "قوات اليونيفيل"، تخللها إقامة نقاط مراقبة على طول هذا الخط وخصوصاً مقابل مستعمرة المطلة، وذلك لمراقبة التحرّكات الإسرائيلية ورصدها ميدانياً تحسباً لأي طارئ، ومنع أي محاولة خرق للسيادة اللبنانية. 

وتزامناً مع ذلك، فقد أفيد عن خرق الطيران الحربي الإسرائيلي الأجواء اللبنانية من فوق مزارع شبعا، وقد تم رصد 3 طائرات من طراز "أف 16"، أثناء تنفيذها طيراناً دائرياً في سماء المنطقة. 
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