لمن يتلقّى تحويلات بالدولار.. هذا الخبر يهمّكم

واجه بعض المواطنين مؤخراً عوائق خلال محاولتهم تقاضي تحويلاتٍ مالية واردة إليهم من الخارج عبر المصارف، إذ تبيّن أن تلك الأموال التي تصلُ عادة إلى حسابات الـ"إكسترنال آكاونت - external account"، لا يُمكن سحبها بشكلٍ كامل في بعض الأحيان.

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وفي السِّياق، أوضحت مصادر مصرفيّة أنّ "معظم المبالغ التي يجري تحويلها عبر المصارف قد لا يتمّ سحبها بشكلٍ كامل من أول مرة"، لافتةً إلى أنّ هناك آلية تعتمدها المصارف من فترة للأموال المُحوّلة من الخارج وتشملُ العمولة التي تصاعدت لتتجاوز الـ6 دولارات، علماً أن هذا المبلغ يتبدّل مع تصاعد الأموال المُحوّلة".