رئيس بلديّة الحدت: هذه الجريمة البشعة تطرح أخطر التساؤلات!

أشار رئيس بلدية الحدت جورج ادوار عون الى انه "في مؤشر على فلتان أمني غير مسبوق، وفي عز ووضح النهار وعند حوالى الحادية عشرة والنصف ظهرا أقدم شخصان يستقلان دراجة نارية على إعتراض الشاب إيلي أنطوان عساف من بلدة الحدت الذي كان على دراجته سالكا بوفلار الرئيس شمعون، وعند إقترابه من نصب قداسة البابا فرنسيس انقضوا عليه محاولين سرقة دراجته، وعندما قاومهم عمدوا الى اطلاق النار عليه ليصاب في رجله بطلقتين من مسدس حربي، مما استدعى نقله الى المستشفى، فيما لاذ الجناة بالفرار".

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وقال في بيان: "هذه الجريمة البشعة تطرح أخطر التساؤلات عن مدى الامساك بالامن والقدرة على ملاحقة وتوقيف العصابات التي تعبث بأمن الناس وتعتدي على ممتلكاتهم".



وختم: "إننا إذ نسأل الله السلامة والشفاء للشاب عساف نضع هذه الواقعة البالغة الخطورة في عهدة الجيش وسائر القوى الأمنية والقضاء، آملين التعامل معها بما تستحقه وما توجبه من جدية وحزم، غير ذلك فلنتوقع ونتحضر لما هو أسوأ، وعندها سيكون لنا كلام آخر".

من جهته، استنكر النائب السابق إميل رحمه "الفلتان الأمني غير المسبوق في منطقة الحدت، والحادث الذي تعرض له المواطن ايلي أنطوان عساف في بولفار كميل شمعون، قرب نصب قداسة البابا يوحنا بولس الثاني".



وقال في بيان: "هذا الحادث يؤشر إلى وضع أمني يتدحرج يوما فيوما إلى الاسوأ، وخصوصا في مناطق ذات حساسية عالية، ولا تعدم قابلية الانفجار لا سمح الله، اذا لم تضرب القوى الامنية والعسكرية الشرعية من جيش وقوى أمن داخلي بيد من حديد، وتكثف الأجهزة القضائية إجراءاتها".

وأضاف: "اتصلت بقائد الجيش العماد جوزف عون، ومدير المخابرات العميد طوني قهوجي، وتمنيت عليهما التحرك السريع لالقاء القبض على الجناة واتخاذ التدابير الرادعة لوقف الانتهاكات والاعتداءات على الآمنين في جميع المناطق اللبنانية كافة، ولاسيما الحدث ومحيطها".

وختم: "الفراغ السياسي وانغلاق الافق وانسداد أبواب الحوار الوطني سيقود حتما إلى تصدعات وتداعيات، تضع البلاد على فوهة بركان فلنتنبه ولننتبه لأن الفوضى تقرع اجراسها".