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لبنان

عن المشاركة في الجلسة غدا.. هذا ما قاله باسيل: حفلة الكذب!

Lebanon 24
17-04-2023 | 08:20
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كتب رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل عبر حسابه على "تويتر": "ليش دايماً التيار بيضحّي للصالح العام بوقت المزايدين والشعبويين بيكذبوا ويستفيدوا؟ اذا قاطعنا الجلسة، شو بيعملوا بالفراغ البلدي والاختياري، القوات والميقاتي ووزير داخليته والمرجعيات، لمّا بعد ما في تسجيل لأي ترشيح؟! اسهل شي مقاطعة الجلسة والمشاركة بحفلة الكذب. شو رأيكم".
 
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