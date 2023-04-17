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لبنان

حمادة: الباب مفتوح للخروج من الازمات في لبنان

Lebanon 24
17-04-2023 | 09:00
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شدد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب إيهاب حمادة على "ضرورة التفاهم والحوار لإنجاز الاستحقاقات وفي الطليعة استحقاق رئاسة الجمهورية، لأنه يشكل المفتاح الرئيسي لانطلاق المسار وانتظام المؤسسات".
  
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وأشار حمادة في كلمة له خلال حفل افطار في بعلبك الى أن "تحديد حزب الله لمواصفات وشخصية الرئيس يستند من خلالها الى التفاهم والحوار، ورغم كل الانقسامات التي قاموا بها لتفتيت هذه الامة استطاع التحالف الايراني والسعودي الاتفاق والوصول الى نتيجة".
 
وأضاف: "البعض عليه قراءة التاريخ والجغرافيا وقراءة الموازين في ظل المستجدات التي كشفت عن ضعف الاسرائيلي الذي كان يتحكم بالسياسة في المنطقة".
 
وأكد حمادة أن "الباب مفتوح للخروج من الازمات في لبنان والابواب ليست مغلقة، وهناك مسار قد انفتح للوصول من خلاله الى نتيجة وعلى كل المستويات السياسية، النقدية، التربوية والصحية". (الوكالة الوطنية)
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