دولار السوق الموازية عصرا.. هل ارتفع؟



Advertisement وافتتح سعر الصرف صباحا على تسعيرة تراوحت ما بين 97.200 ليرة و97.400 ليرة.

سجّل سعر صرف الدولار الأميركي مُقابل الليرة اللبنانية في السوق الموازية عصر اليوم الإثنين ما بين 97.100 ليرة و97.400 ليرة.