على الحدود.. هذا ما يقوم به جيش العدو

أفادت مراسلة "لبنان 24" عن مواصلة جيش الاحتلال الاسرائيلي رفع البلوكات الإسمنتية مقابل بلدة البستان في القطاع الغربي مقابل الحدود اللبنانية -الفلسطينية، خشية من عمليات تسلل.

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