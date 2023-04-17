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لبنان

على الحدود.. هذا ما يقوم به جيش العدو

Lebanon 24
17-04-2023 | 10:08
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أفادت مراسلة "لبنان 24" عن مواصلة جيش الاحتلال الاسرائيلي رفع البلوكات الإسمنتية مقابل بلدة البستان في القطاع الغربي مقابل الحدود اللبنانية -الفلسطينية، خشية من عمليات تسلل.
 
 
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