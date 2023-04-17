Advertisement

لبنان

للإطلاع على أوضاع الزراعة الصناعية.. لويس لحود زار محامص "بن الأهرام" في زحلة

Lebanon 24
17-04-2023 | 10:34
A-
A+
Doc-P-1058098-638173498659995393.png
Doc-P-1058098-638173498659995393.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
زار المدير العام لوزارة الزراعة المهندس لويس لحود، يرافقه عضوا تجمع الصناعيين وسيم رياشي وجان اسطفان والمحامي نجيب كعدي محامص "بن الأهرام" في المدينة الصناعية في زحلة. وكان في استقبالهم وسيم المصري وعقيلته إيمان.
Advertisement
وتأتي هذه الزيارة بحسب بيان، في سياق الإطلاع على أوضاع الزراعة الصناعية في السوق اللبناني، كما تهدف الى تشجيع اصحاب هذه الصناعات للدخول الى أسواق جديدة وعلى فتح اسواق جديدة للتصدير.
وحث لحود المشاركة في المعارض الدولية وآخرها معرض "اكسبو قطر"، منوها "بجودة وعراقة بن الاهرام والتي تعد من اولى المحامص في البقاع".
 
 
وأكد لحود "جودة الصناعة اللبنانية والثقة التي يحظى بها المنتج اللبناني في لبنان والخارج". (الوكالة الوطنية)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:15 | 2023-04-17
16:57 | 2023-04-17
16:49 | 2023-04-17
16:23 | 2023-04-17
15:41 | 2023-04-17
15:04 | 2023-04-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website