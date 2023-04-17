أبرزها من بري وفرنجية.. جنبلاط يتلقى اتصالات تعزية بوفاة شقيق زوجته السيّدة نورا

زار شيخ خلوات القطالب المرجع الشيخ أبو داوود منير القضماني، كليمنصو، حيث قدم التعزية لرئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط بوفاة شقيق السيدة نورا جنبلاط الراحل المهندس عصام الشاراباتي.



كذلك، تلقى جنبلاط اتصالات تعزية من عدد من الشخصيات، أبرزها من رئيس المجلس النيابي نبيه بري ورئيس تيار المردة سليمان فرنجية.

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