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لبنان

في سجن درك جبيل.. المطران عون يحتفل بقداس الفصح بمشاركة السجناء

Lebanon 24
17-04-2023 | 11:19
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إحتفلت المرشدية العامة للسجون في لبنان، المنبثقة من مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك - إقليم محافظتي بيروت وجبل لبنان، بقداس الفصح في سجن درك جبيل، ترأسه رئيس أساقفة أبرشية جبيل المارونية المطران ميشال عون، عاونه الراهب اللبناني الماروني الأب جان جبور والخوري طانيوس ليان من اللجنة الروحية.
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وحضر القداس آمر سجن درك جبيل الرائد مخايل الخوري إلى جانب عددٍ من الكهنة والراهبات وأعضاء المرشدية إقليم محافظتي بيروت وجبل لبنان وعدد من السجناء.

بعد الإنجيل المقدس، ألقى المطران عون عظة تحدّث فيها عن القيامة، مشدداً على "أهمية الغفران والمسامحة"، لافتاً في الوقت نفسه إلى أنّ "السجن يشكل ألماً داخليا للموجودين فيه".
 
وتوجه عون إلى المساجين بالقول: "وجودكم هنا ربما كان عقاباً عن أعمال قمتم بها وربما يكون بعضكم مظلوماً. مع ذلك، أشدد على أهمية الإرتداد عن الخطيئة وأدعوكم إلى أن تكونوا أقوياء".
 
كذلك، تكلم عون عن التوبة وعدم الرجوع إلى الخطيئة، مؤكداً أن "المسيح بقيامته قادر على أعطائنا نعمة إختبار القيامة الحقيقية".

ونوه المطران عون، بما تقوم به المرشدية العامة للسجون في لبنان، ببركة المطران مارون العمار المشرف على المرشدية وبتوجيهات المرشد العام في لبنان الأب جان موره والمرشد الإقليمي الأب زياد نصار اللعازري من نشاطات تساعد المساجين، متمنياً للمساجين بأن "تكون فترة وجودهم في السجن ولادة جديدة لهم"، آملا أن "يعيد الله عليهم هذا العيد بالحرية، وأن تكون قيامة الرب من بين الأموات قيامة حقيقية لنا ولعائلاتنا ولوطننا الحبيب لبنان".

وفي نهاية القداس، استمع المطران عون والآباء وأعضاء المرشدية إلى مطالب السجناء.

وأخيراً، تم توزيع ضيافة العيد من بيض ومعمول وشوكولا وحلاوة على جميع السجناء من دون استثناء.
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