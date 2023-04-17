في سجن درك جبيل.. المطران عون يحتفل بقداس الفصح بمشاركة السجناء

إحتفلت المرشدية العامة للسجون في لبنان، المنبثقة من مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك - إقليم محافظتي بيروت وجبل لبنان، بقداس الفصح في سجن درك جبيل، ترأسه رئيس أساقفة أبرشية جبيل المارونية المطران ميشال عون، عاونه الراهب اللبناني الماروني الأب جان جبور والخوري طانيوس ليان من اللجنة الروحية.

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وحضر القداس آمر سجن درك جبيل الرائد مخايل الخوري إلى جانب عددٍ من الكهنة والراهبات وأعضاء المرشدية إقليم محافظتي بيروت وجبل لبنان وعدد من السجناء.



بعد الإنجيل المقدس، ألقى المطران عون عظة تحدّث فيها عن القيامة، مشدداً على "أهمية الغفران والمسامحة"، لافتاً في الوقت نفسه إلى أنّ "السجن يشكل ألماً داخليا للموجودين فيه". وحضر القداس آمر سجن درك جبيل الرائد مخايل الخوري إلى جانب عددٍ من الكهنة والراهبات وأعضاء المرشدية إقليم محافظتي بيروت وجبل لبنان وعدد من السجناء.بعد الإنجيل المقدس، ألقى المطران عون عظة تحدّث فيها عن القيامة، مشدداً على "أهمية الغفران والمسامحة"، لافتاً في الوقت نفسه إلى أنّ "السجن يشكل ألماً داخليا للموجودين فيه".

و توجه عون إلى المساجين بالقول: "وجودكم هنا ربما كان عقاباً عن أعمال قمتم بها وربما يكون بعضكم مظلوماً. مع ذلك، أشدد على أهمية الإرتداد عن الخطيئة وأدعوكم إلى أن تكونوا أقوياء".