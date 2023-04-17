ما جديد مستجدات "كورونا" في لبنان؟ إليكم آخر الأرقام

أعلنت وزارة الصحة العامة في تقرير نشرته اليوم عن حالات كورونا تسجيل "68 إصابة جديدة رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة إلى 1235933".كما تم تسجيل حالة وفاة واحدة بالفيروس وفقاً للتقرير.