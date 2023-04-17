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لبنان

وهاب يكشف موعد انتخاب رئيس الجمهورية.. ماذا قال؟

Lebanon 24
17-04-2023 | 12:06
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غرد رئيس حزب "التوحيد العربي" وئام وهاب عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "أخبرتني عصفورة اليوم أن شهر حزيران قد يشهد إنتخاب رئيس للجمهورية في لبنان إذا لم يحصل تطورات سلبية في المنطقة. ما نتمناه أن تكون العصفورة على حق".
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وئام وهاب

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