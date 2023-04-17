وهاب يكشف موعد انتخاب رئيس الجمهورية.. ماذا قال؟

غرد رئيس حزب "التوحيد العربي" وئام وهاب عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "أخبرتني عصفورة اليوم أن شهر حزيران قد يشهد إنتخاب رئيس للجمهورية في لبنان إذا لم يحصل تطورات سلبية في المنطقة. ما نتمناه أن تكون العصفورة على حق".

Advertisement