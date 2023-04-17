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لبنان

هذه السيدة سرقت مبلغاً مالياً.. هل شاهدتموها؟

Lebanon 24
17-04-2023 | 12:24
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صـدر عـن المديرية العامة لقــوى الأمــن الداخلي - شعبة العلاقـات العامة البلاغ التالي:

"تعمّم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المطلوبَة: س. م. (مواليد عام 2001، أثيوبيّة) لإقدامها على سرقة مبلغ مالي ومصاغ ذهبي من المنزل التي كانت تعمل فيه وذلك في بلدة مجدليون، والفرار إلى جهة مجهولة. لذلك، تطلب هذه المديرية العامة من الذين لديهم أي معلومات عنها أو عن مكان تواجدها، الاتصال بمفرزة صيدا القضائية في وحدة الشرطة القضائية على الرقم: 754308-07، للإدلاء بما لديهم، علماً أنّ كل مواطن يساهم في إعطاء أي معلومة يبقى اسمه طي الكتمان وفقاً للقانون".
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