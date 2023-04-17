على أي تسعيرة أقفل دولار السوق الموازية اليوم؟

سجّل سعرُ صرف الدولار في السوق الموازية مساء اليوم الاثنين، ما بين 97000 و97300 ليرة لبنانية للدولار الواحد.



وكان سعر الصرف قد سجل عصراً ما بين 97100 ليرة و97400 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.