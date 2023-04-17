Advertisement

لبنان

هؤلاء وقعوا بقبضة الجيش.. جرائمهم خطيرة وهويتهم تُكشف

Lebanon 24
17-04-2023 | 13:16
A-
A+
Doc-P-1058155-638173597485664888.jpg
Doc-P-1058155-638173597485664888.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت قيادة الجيش- مديرية التوجيه، في بيان أنه "بتاريخ 17 / 4 /2023 أوقفت دورية من مديرية المخابرات في بلدة دير الزهراني- النبطية المواطن (م.ت.) والسورية (غ.ح.) لتهجُّم الأول على منزل السورية المذكورة شاهراً مسدساً حربياً نتيجة خلافات سابقة، وإقدام الأخيرة على إطلاق النار من بندقية كلاشينكوف في الهواء".
Advertisement
 
وأشار البيان الى ان "دورية أخرى من المديرية المذكورة أوقفت في منطقة صبرا- مدخل المخيم الفلسطيني (م.ح.) المطلوب بعدة مذكرات توقيف بجرائم: الإتجار بالأسلحة الحربية والمخدرات، افتعال مشكلات، إطلاق النار وإصابة شخص، رمي رمانات يدوية، تأليف عصابة مسلّحة تنشط في أعمال السلب وسرقة الدرجات النارية وفرض الخوّات والتعدّي على المارّة".
 
وأضاف: "كذلك أوقفت دورية من المديرية المذكورة في منطقة جبل البداوي المواطنين (ت.ع.) و(ع.س.) و(أ.ف.) و(خ.د.) لتشكيلهم عصابة سرقة وتعاطي المخدرات، ولإطلاقهم النار بتواريخ مختلفة، إضافةً إلى إقدام الأول على إلقاء رمانة يدوية. ضُبط في حوزتهم قاذف آر بي جي ودراجة نارية مسروقة. سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص".
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:15 | 2023-04-17
16:57 | 2023-04-17
16:49 | 2023-04-17
16:23 | 2023-04-17
15:41 | 2023-04-17
15:04 | 2023-04-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website