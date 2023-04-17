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لبنان

سلام: سيعود للبنان دوره الكبير في دائرة التجارة العربية والاقليمية

Lebanon 24
17-04-2023 | 14:01
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بارك وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام للبنان الانضمام وبصفة استثنائية معفى من المساهمة المالية الى برنامج (الافتياس 2.0) برعاية المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، وذلك بعد عمل دؤوب لوزارة الاقتصاد والتجارة ومتابعة للتنسيق القائم بين الوزارة والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة وجامعة الدول العربية.
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وفي بيان له، قال سلام: "إن المنطقة العربية بحاجة إلى الاعتماد على التجارة في الوقت الحالي أكثر من أي وقت مضى، للإسهام في معالجة القضايا الراهنة الملحة، كتزايد انعدام الأمن الغذائي، ووباء كورونا، وتغير المناخ، واضطرابات سلسلة التوريد، والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة تعمل وتتعاون مع مختلف شركائها للاستفادة من الفرص المتاحة على الصعيدين الإقليمي والدولي للإسهام في زيادة ورفع مكاسب الدول العربية من التجارة الدولية، وتحسين البيئة التجارية في المنطقة العربية. وان الانضمام الى البرنامج سيفتح للبنان آفاق واعدة للتعاون مع الدول العربية والاسلامية الاعضاء والاستفادة من المشاريع التجارية والتنموية التي يعتمدها".

وختم: "رغم التحديات الجسام وبدعم الدول والمؤسسات العربية سيعود للبنان دوره الكبير في دائرة التجارة العربية والاقليمية بهوية اقتصادية جديدة بعد دخوله نادي الدول النفطية. كل الشكر والتقدير للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والبنك الاسلامي للتنمية على دعمهم الكبير للجمهورية اللبنانية خلال الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد".
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