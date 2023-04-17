سعرٌ جديد للخط الخليوي في لبنان.. هذه قيمته بالدولار

تبيّن أنّ متاجر معنية ببيع أجهزة وبطاقات الإتصالات قد حصلت مؤخراً على خطوطٍ جديدة من شركتي الإتصالات "ألفا" و "تاتش"، وكان تسعير المبيع بالدولار الأميركي.

ووفقاً للمعلومات، فإنّ بعض الخطوط العادية تُباع بـ25 دولاراً (فريش) أو بالليرة اللبنانية وفق سعر الصرف المُعتمد في السوق الموازية.

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وقالت مصادر ناشطة في قطاع الإتصالات لـ"لبنان24" إنَّ بعض المتاجر تضعُ التسعيرة بالدولار بناءً لقرار منها، علماً أنها تشتري الخطوط من الشركتين بسعرٍ أدنى بكثير من السعر المعروض"، وأضافت: "هناك خطوط تُباع بـ500 ألف ليرة، فيما بعض المتاجر يبيعها بأكثر من 2 مليون ليرة لبنانية.. وعملياً، هذا الأمر يحتاجُ إلى رقابة فورية".