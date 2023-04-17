ترقبوا.. أمطار غزيرة ستُغرق هذه المناطق اللبنانية خلال الليل!

نبّهت مصلحة الأبحاث العلميّة الزراعية من حدوث أمطار رعدية غزيرة هذه الليلة وغداً، يرافقها برق ورعد وتساقط للبرد على المناطق الشرقية من لبنان، خصوصاً في سلسلة الجبال الشرقيّة.

كذلك، حذرت المصلحة من تكوّن السيول جرّاء العواصف التي قد تحصل.