حاصباني: لماذا التهافت على تأجيل الانتخابات البلدية؟

غرّد النائب غسان حاصباني عبر حسابه على "تويتر" قائلًا: "لماذا التهافت على تأجيل الانتخابات البلدية والاختيارية في جلسة تشريعية بينما الحكومة لم تؤكد عجزها عن إجرائها؟ ولما التهويل بالفراغ علما الّا فراغ في المرافق بل استمرارية، كما حصل في 1969 و1989؟ الفراغ الوحيد هو في رئاسة الجمهورية والأولوية هي لانتخابه".

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