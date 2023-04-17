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لبنان
خطرٌ يهدد المواطنين على الطرقات.. ونداءٌ عاجل إلى وزير الأشغال
Lebanon 24
17-04-2023
|
16:49
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وجهت جمعية "اليازا" نداء إلى وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية وجميع المعنيين، لصيانة الفواصل الحديدية للجسور، حيث أن مستخدمي الجسور على طرقات لبنان يعانون من التأخير الكبير في صيانة هذه الفواصل، مما يشكل خطراً كبيراً على السلامة العامة.
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وقالت اليازا في بيان إن "المواطنين يتحدون يومياً الموت على جسور مصدعة، تفتقر لأبسط معايير السلامة ويواجهون خطر سقوط إطارات السيارات والدراجات النارية في فراغات الفواصل المتآكلة، وبالتالي تعرض المركبات للتلف وتعطل هيكلها وأنظمتها، مما يؤدي إلى إنحرافها عن مسارها او حتى انقلابها في حالات السرعة الزائدة، إضافة إلى تهديد سلامة المارة والسيارات تحت الجسر، من خلال سقوط الحصى أو غيرها من المواد الصلبة".
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