مقدمات النشرات المسائية

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لم تحجب عطلة الاعياد التجاذب بين الافرقاء من بوابة الانتخابات البلدية والاختيارية وتبادل الاتهامات بين من يرى في عدم إجرائها تعطيلا للاستحقاقات الدستورية وبين من يصنف هذا الاتهام في خانة المزايدة والشعبوية. وعليه العين على الجلستين اللتين ستنعقدان غدا قبل ظهر وبعده الأولى تشريعية للتمديد للمجالس البلدية والاختياريةوالثانية حكومية لاقرار زيادات على رواتب الموظفين في القطاع العام. وايضا لاجراء تعديلات على قانون النقد والتسليف تطال حصرا عملية إصدار النقد، ومنح الصلاحية لوزارة المال او للحكومة مجتمعة بإصدار فئات جديدة من الأوراق النقدية، يرجح أن تحمل قيمتي النصف مليون والمليون ليرةالامر الذي يخفف تلقائيا من كميات النقد المحمولة، ولكنه يبقى قاصرا عن مجاراة التكلفة المعيشة الاخذة في التصاعد والتي تشكل هدف التحرك المطلبي التي دعت اليه روابط القطاع العام في ساحة رياض الصلح غدا بعدما توافقت على تبني سلة مطالب ابرزها إقرار حد أدنى مرحلي لرواتب وأجور موظفي القطاع العام ومتقاعديه يوازي 325$ او ما يعادله بالعملة الوطنية.التطورات المتلاحقة في المنطقة والمثيرة للانشغالات الدولية والإقليمية لا تزال تطغى على مجمل الأولويات، خصوصا لجهة ترقب انعكاسات الاتفاق السعودي الإيراني على الازمة الرئاسية في لبنان. اما محاولات إعادة سوريا إلى الجامعة العربية فلا زالت متعثرة، رغم ذلك سيطرح الملف السوري بقوة في القمة التي تسضيفها المملكة العربية السعودية في ايار المقبل، خصوصا ما يتعلق بمعالجة ملف اللاجئين السوريين. الامر الذي يشكل امتحانا لسوريا وفق توصيف مصادر متابعة للملفلقياس مدى استعدادها للحل.وفي السودان يوم ثالث من القتال بين الجيش والدعم السريع وقائد الجيش الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان أمر بحل قوات الدعم السريع وإعلانها قوة متمردة. والامم المتحدة تناشد المتصارعين وقف القتال البداية من ملفات الداخل والمواقف من جلسة التمديد للبلديات.. رئيس حزب القوات سمير جعجع اعلن بعد إجتماع تكتل الجمهورية القويةعدم المشاركة في جلسة المجلس النيابي والذهاب نحو الطعن بالقانون.الاستراحة التي تشهدها البلاد في فترة الاعياد تخرقها زيارة لسليمان فرنجية إلى بكركي غدا وجلستان تشريعية وحكومية. مجلس النواب يلتأم بهيئته العامة للبحث في جدول اعمال تتصدره اقتراحات قوانين معجلة مكررة للتمديد لولاية المجالس البلدية والاختيارية وذلك قبل ساعات قليلة من إجتماع حكومة تصريف الأعمال التي ستبحث ايضا في مصادر تمويل الانتخابات البلدية وبنودْ اخرى معيشية ابرزها زيادة الرواتب والتقديمات للقطاع العام المستمر في إضرابه المفتوح.هذا داخليا، اما خارجيا فترقب لما ستسفر عنه المساعي العربية لإعادة العلاقات بين دمشق وأشقائها قبيل إسترجاع عضويتها في جامعة الدول العربية من باب مؤتمر القمة الذي سيعقد في السعودية في أيار المقبل.وفي هذا الاطار اكد وزير الخارجية السوري فيصل المقداد الذي يزور تونس بعد زيارة الجزائر والسعودية اكد ان عودة سوريا للجامعة العربية شبه مستحيلة قبل تصحيح كامل العلاقات الثنائيةوبالحديث عن عودة العلاقات الثنائية فإن مسار الاتفاق السعودي الايراني يواصل توغله في التطبيق العملي حيث اعلن مساعد وزير الخارجية الايراني علي رضا عنايتي ان الرئيس الايراني قبل دعوة العاهل السعودي لزيارة الرياض مؤكدا فتح السفارتين في البلدين بحلول التاسع من ايار المقبل على ان يسبق ذلك لقاء ثنائي بين وزيري الخارجية السعودي والايراني.في السودان لا تزال المعارك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع متواصلة لليوم الثالث على التوالي قتلى ودمار هائل في المقرات والمرافق العامة ومنها الصحية ودعوات الى حل سريع للازمة في البلاد والتوفيق بين الاطراف المتنازعة.اما في فلسطين فإستمرت الاعتداءات من قبل المستوطنين على الفلسطينيين واملاكهم وارزاقهم فيما اندلعت مواجهات خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم العروب وسراي القدس وكتائب شهداء الاقصى ترد باستهداف حاجز شرقي طولكرم.غدا ثلثاء اسود في مجلسي النواب والوزراء. البرلمان الذي لا يجتمع لانتخاب رئيس للجمهورية، سيجتمع مبدئيا لتشريع عدم اجراء الانتخابات البلدية! الخطيئة التي سيرتكبها، مبدئيا، مجلس النواب ستستكمل بخطيئة من مجلس الوزراء، الذي ماطل رئيسه وسوف مع وزراء المنظومة حتى لا يصرفوا الاعتمادات اللازمة للانتخابات. مرة جديدة انها المنظومة العنكبوتية تتحكم في السلطتين الاشتراعية والتنفيذية، والغاية واحدة: منع الناس من الانتخاب، وذلك لخوف احزاب السلطة من ان تبين الانتخابات البلدية مدى هشاشة وضعها. لكن، مهما حاولت المنظومة ان تفعل غدا، ومهما حاولت ان تبرر اقدامها على تأجيل الانتخابات، النتيجة واحدة: العملية الديمقراطية ستخنق في المهد لأن على رأس السلطات في لبنان "بوطة" منتتفعة وفاسدة لا هم لها الا ان تحافظ على مكاسبها في السلطة ، ولو على حساب حق الناس في التعبير عن ارائهم وحقهم في تغيير من في السلطة!هكذا، فإن اسئلة كثيرة تطرح على النواب الذين سينزلون الى ساحة النجمة غدا.منها: لماذا استباق جلسة مجلس الوزراء التي على جدول اعمالها بند تمويل الانتخابات؟ اي لماذا يدعى مجلس النواب للتمديد قبل اعطاء بضع ساعات اضافية للحكومة؟ ثم: الا يدري النواب الذين سيؤمنون نصاب جلسة الغد انهم يتحملون مسؤولية مخالفة دستورية فاقعة لأنهم يتهربون من واجبهم في انتخاب رئيس ، فيما يصرون على قوننة عدم اجراء الانتخابات البلدية؟ اما النواب الذين يتحججون بانهم يذهبون الى جلسة التشريع خوفا من الفراغ في المجالس البلدية والاختيارية، فاننا نذكرهم بأنه من عام 1969 الى 1971 ومن عام 1989 الى 1991 لم تحصل انتخابات بلدية واختيارية، واستمر الجميع بممارسة مهامهم حتى صدر قانون لاحقا لتغطية المرحلة السابقة. في المقابل، فانه صدر عام 1997 قانون يمدد للبلديات، طعن به امام المجلس الدستوري، الذي اصدر قرارا بابطال التمديد! فهل يدري النواب "الاشاوس" الذين يشاركون في جلسة تشريعية غير دستورية غدا، ان ما يقومون به ليس تشريع الضرورة، بل تشريع الضرر بالدستور والناس والبلد؟ثلاثاء الجلستين، كيف سيمرّ؟الجلسة الأولى تشريعية للتمديد للمجالس البلدية والاختيارية، موعدها الحادية عشرة قبل الظهر.الجلسة الثانية لمجلس الوزراء لتمويل الانتخابات البلدية والاختيارية، ليس لأيار من هذه السنة، بل لموعدٍ آخر قد يكون أيار المقبل.جلسة التمديد تلقى اعتراضات، أبرزها السقف الذي رفعه البطريرك الراعي الذي سأل نواب الأمة: "كيف رفضتم الاجتماع لانتخاب رئيس للجمهورية، واليوم تجتمعون وتؤمّنون النصاب من أجل تأجيل استحقاق دستوري آخر هو إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية، وبذلك تمنعون المواطنين من حقهم الدستوري في التعبير عن رأيهم وإيصال من يرونه مناسبًا"؟بماذا سيجيب النواب غدًا عن سؤال البطريرك؟ رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل لم يتأخر بالجواب، فكتب في تغريدة ردًا على البطريرك من دون أن يسميه، بل وصفه بالمرجعيات، فكتب: "اذا قاطعنا الجلسة، شو بيعملوا بالفراغ البلدي والاختياري، القوات والميقاتي ووزير داخليته والمرجعيات"؟وزير الداخلية، في موقف له هذا المساء ردًا على أحد النواب، أكد جهوزية وزارة الداخلية لأجراء الانتخابات البلدية، فذكَّر الجميع بأن الوزارة التي أثبتت جهوزيتها وقدرتها على إجراء الانتخابات النيابية في موعدها، قادرة تماماً على إجراء الإنتخابات البلدية والإختيارية لوجستياً وإدارياً متى تأمّن التمويل اللازم، ونذكِّر بأننا طالبنا به مرارا منذ كانون الثاني الفائت.التحدي الأكبر في جلسة مجلس الوزراء بعد الظهر، فما هو السقف الذي ستصل إليه زيادة الأجور؟روابط القطاع العام تطالب بإقرار حد أدنى مرحلي لرواتب وأجور موظفي القطاع العام ومتقاعديه يوازي اقله 325$ او ما يوازيه بالعملة الوطنية. الروابط، وفي ضغطٍ لتحقيق هذا المطلب، دعت الى التحرك نهار الثلاثاء في 18 نيسان 2023 على مختلف الاراضي اللبنانية.في الملف المتعلق باستحقاق رئاسة الجمهورية، مصادر خاصة بالـLBCI نفت العمل على عقد اجتماع خماسي حول لبنان في الرياض، علما أن آخر اجتماع عُقِدَ شهدته العاصمة الفرنسية باريس وضم ممثلين عن كل من فرنسا، الولايات المتحدة الاميركية، السعودية، قطر ومصر.في التقارب السعودي الايراني، المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية ناصر كنعاني خلال مؤتمره الصحافي الأسبوعي، اعلن ان "اتفاقية بكين بن وزارتي خارجية الجانبين تسير بشكل جيد وبسرعة مقبولة.ذا سار كلُّ شيء كما هو مرسوم، ولم يطرأ أيُّ تعديل مفاجئ على المواقف، من المفترض أن يلتئم مجلس النواب غداً، لا لانتخاب رئيس طال انتظارُه، بل للتمديد للبلديات والمخاتير، في ضوء عجز الحكومة عموماً، ووزارة الداخلية خصوصاً، عن تأمين الحد الأدنى من المتطلبات لحصول العملية الانتخابية، على عكسِ مزايدات الوزير من جهة، وبعض الأحزاب السياسية من جهة أخرى، حيث يشارك الطرفان في حفلة مزايدات سياسية جديدة، لا يدفع ثمنَها الا الناس.وفي هذا السياق، سأل رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل اليوم: لماذا يضحي التيار دائماً من أجل الصالح العام، في وقت يكذب المزايدون والشعبويون ويستفيدون؟ وأضاف: اذا قاطعنا الجلسة، ماذا ستفعل القوات والمرجعيات، وماذا سيفعل ميقاتي وووزير داخليته، بالفراغ البلدي والاختياري، طالما لم يُسجَّل بعد أيُّ ترشيح؟ وختم باسيل بأن الأسهل هو مقاطعة الجلسة والمشاركة في حفلة الكذب. فما رأيكم؟ سأل رئيس التيار.وبعيداً من الشأن البلدي والاختياري، الملف الرئاسي على نار خفيفة، على عكس ما يروِّج البعض. فالثنائي على تمسكه بمرشح الفرض، وأنصارُ التحدي على تخبطهم، حيث أثبتوا عجزهم حتى اللحظة عن اختيار مرشح بديل لميشال معوض، يكون قادراً على لمِّ شمل المعارضين والتغييريين، من دون ان يلقى رفضاً من التيار والاشتراكي وممثلي الطائفي السنية، فضلاً عن الثنائي.وفي الانتظار، مزيد من الدوران في الحلقة المفرغة على المستوى المالي والمعيشي، والمحطة المقبلة بعد ظهر الغد، في جلسة حكومية لن تبحث في بند تمويل الاستحقاق البلدي والاختياري بعد التمديد، بل بالرواتب وتوابعها، على وقع يوم صاخب، حافل بالتحركات المطلبية من كل حدب وصوب.