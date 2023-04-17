قطع جزئي لدوّار العبدة.. ما السبب؟

قطع عدد من الشبان دوّار العبدة بطريقة جزئية بعدما قام الجيش بتوقيف أحد الاشخاص.

وأفادت المعلومات ان "الموقوف صاحب قارب غير شرعي يعمل على تهريب الأفراد بطريقة غير شرعية عبر البحر".

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