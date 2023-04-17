إطلاق نار كثيف في بزال

أقدم مجهولون قبل قليل على إلقاء قنبلة متفجرة على أحد المنازل في بلدة بزال ما أثار الرعب بين الاهالي.

وتشهد المنطقة إطلاق نار كثيف.

وقد طالب الأهالي الجيش بالتدخّل على الفور.