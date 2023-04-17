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لبنان

إطلاق نار كثيف في بزال

Lebanon 24
17-04-2023 | 19:00
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أقدم مجهولون قبل قليل على إلقاء قنبلة متفجرة على أحد المنازل في بلدة بزال ما أثار الرعب بين الاهالي.
وتشهد المنطقة إطلاق نار كثيف.
وقد طالب الأهالي الجيش بالتدخّل على الفور.
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بزال

اطلاق نار

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