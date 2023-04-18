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لبنان
مصدر "استشاري" يكشف "المستور": لهذه الاسباب يريد باسيل التمديد للبلديات
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
18-04-2023
|
01:15
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قال "مصدر إستشاري" بارز "إن قبول رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل حضور الجلسة التشريعية الرامية الى التمديد للمجالس البلدية والإختيارية، ليس أبداً من حرصه على عدم حصول فراغ في المجالس البلدية والإختيارية، بل لأن كل الإحصاءات والدراسات التي وصلته مؤخراً من دون المرور بالكوادر ومسؤولي الإنتخابات لديه تشير الى أن الأرقام الإنتخابية ليست مشجعة ابداً ، وربما سيمنى التيار بهزائم إنتخابية وخاصةً في المدن الكبرى، بالإضافة الى معظم قرى جبل لبنان الماروني".
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ولفت المصدر الى" أن التيار يسعى الى التأجيل أقله سنة من أجل لملمة أموره الداخلية والشعبية قبل الدخول في اي إنتخابات، وهو يعلم جيداً أن تحالف القوى السيادية والمستقلين في الشارع المسيحي سوف يحصد غالبية البلديات".
وختم المصدر بالتذكير بثلاثة أمور أساسية تؤكد حديثه وهي أن الوزير جبران باسيل لطالما كان سبب :
- الفراغ الرئاسي سنوات.
- سبب الفراغ والعرقلة الحكومية طوال عهود كاملة.
- أما السبب الأخير فهو أنه لن يعطي أي جائزة ترضية للرئيس بري بالسماح له بالتشريع في غياب الرئيس لو لم يكن هذا التشريع يصب في مصلحة جبران والتيار الوطني الحر بالكامل، فلكل هذه الأسباب سيغطي جبران التأجيل للبلديات، وسيتذرع كما كل مرة في عجز الحكومة ووزارة الداخلية.
المصدر:
لبنان 24
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