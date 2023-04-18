Advertisement

لبنان

مُمثل للفئات العمالية مُتهم بالمراوغة.. فماذا يقول مصدرٌ إقتصادي؟

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
18-04-2023 | 01:30
A-
A+
Doc-P-1058324-638174032217842973.jpg
Doc-P-1058324-638174032217842973.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشف مصدرٌ إقتصادي رسمي رفيع ومطلع "أن هناك عملية خداع ومراوغة تتم من قبل أحد ممثلي الفئات العمالية الذي يفاوض مع الهيئات الإقتصادية على تسعة ملايين ليرة كأساس راتب أو كحد أدنى للأجور، أما في الإعلام وفي المؤتمرات الصحافية فيظهر بأن التفاوض هو على 40 مليون ليرة كحدٍ أدنى للرواتب في القطاع الخاص، وإن إجتماعات لجنة المؤشر لن تصل إلى أي قواسم مشتركة بسبب الأجندات المختلفة لكلا الأطراف".
Advertisement
المصدر ختم بالقول "من المعيب أن يتم الحديث عن أرقام فوق الطاولة وأخرى تحتها".

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:05 | 2023-04-18
07:46 | 2023-04-18
04:36 | 2023-04-18
04:00 | 2023-04-18
03:30 | 2023-04-18
10:31 | 2023-04-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website