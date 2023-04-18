Advertisement

لبنان

"المعادلة باقية" وتوقعات بحلحلة رئاسية قبل تموز

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
18-04-2023 | 01:45
A-
A+
Doc-P-1058326-638174034358144399.jpg
Doc-P-1058326-638174034358144399.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
في خضم كل الحراك السوري الخليجي والعربي والذي من شأنه أن يعيد ترتيب الاوضاع في المنطقة، ربطا بالاتفاق السعودي ـ الايراني، فإن الترقب سيد الموقف لانعكاس هذا التطور في العلاقات العربية والاقليمية على لبنان.
Advertisement
الا ان اوساطا سياسية تعتبر أن لا جديد في لبنان في الوقت الراهن، وهناك امال تعقد على القمة العربية التي ستناقش الأزمة اللبنانية، مع ترجيح الاوساط أن يشهد الملف الرئاسي حلحلة قبل تموز المقبل.
 وبناء على ذلك تعتبر الاوساط السياسية نفسها أن لا تقدم حتى الساعة على صعيد الترشيحات الرئاسية، وأن كان رئيس تيار المرده سليمان فرنجية الذي زار سوريا بعد زيارته باريس، يبدي ارتياحا للمشهد الاقليمي ويعتبر أنه يصب في مصلحته، خاصة وانه رجل حوار. ومع ذلك ثمة من يعتبر أن الأمور لم تتبلور بعد لمصلحة فرنجية الذي يفترض أن يسمع من مستشار الرئيس الفرنسي باتريك دوريل ما الت إليه زيارته إلى السعودية، خاصة وان الرياض لا تزال متمسكة بالمواصفات المطروحة لرئاسة الجمهورية.
في المقابل، قالت أوساط معارضة إنّها مستمرّة في ترشّيح رئيس "حركة الإستقلال" النائب ميشال معوّض إلى حين إقتناع "حزب الله" بضرورة التنازل عن رئيس تيّار "المردة" سليمان فرنجيّة، وتسهيل شروطه الرئاسيّة، من خلال التشاور معها حول إسم مرشّح وسطيّ.
وأكّدت أنّ معوّض هو مرشّحها الوحيد حتّى الآن، لأنّ "الثنائيّ الشيعيّ" لا يزال يدعم فرنجيّة، وأشارت إلى أنّ هذه المعادلة لن تتغيّر، إلّا من خلال إقتناع "حزب الله" و"حركة أمل" بالحوار الفعليّ الذي سيُؤدّي إلى انتخاب رئيسٍ غير طرفٍ.

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:05 | 2023-04-18
07:46 | 2023-04-18
04:36 | 2023-04-18
04:00 | 2023-04-18
03:30 | 2023-04-18
10:25 | 2023-04-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website