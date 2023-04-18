25
o
بيروت
27
o
طرابلس
21
o
صور
27
o
جبيل
6
o
صيدا
27
o
جونية
28
o
النبطية
25
o
زحلة
25
o
بعلبك
27
o
بشري
27
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
"المعادلة باقية" وتوقعات بحلحلة رئاسية قبل تموز
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
18-04-2023
|
01:45
A-
A+
photos
0
A+
A-
في خضم كل الحراك السوري الخليجي والعربي والذي من شأنه أن يعيد ترتيب الاوضاع في المنطقة، ربطا بالاتفاق السعودي ـ الايراني، فإن الترقب سيد الموقف لانعكاس هذا التطور في العلاقات العربية والاقليمية على لبنان.
Advertisement
الا ان اوساطا سياسية تعتبر أن لا جديد في لبنان في الوقت الراهن، وهناك امال تعقد على القمة العربية التي ستناقش الأزمة اللبنانية، مع ترجيح الاوساط أن يشهد الملف الرئاسي حلحلة قبل تموز المقبل.
وبناء على ذلك تعتبر الاوساط السياسية نفسها أن لا تقدم حتى الساعة على صعيد الترشيحات الرئاسية، وأن كان رئيس تيار المرده سليمان فرنجية الذي زار سوريا بعد زيارته باريس، يبدي ارتياحا للمشهد الاقليمي ويعتبر أنه يصب في مصلحته، خاصة وانه رجل حوار. ومع ذلك ثمة من يعتبر أن الأمور لم تتبلور بعد لمصلحة فرنجية الذي يفترض أن يسمع من مستشار الرئيس الفرنسي باتريك دوريل ما الت إليه زيارته إلى السعودية، خاصة وان الرياض لا تزال متمسكة بالمواصفات المطروحة لرئاسة الجمهورية.
في المقابل، قالت أوساط معارضة إنّها مستمرّة في ترشّيح رئيس "حركة الإستقلال" النائب ميشال معوّض إلى حين إقتناع "حزب الله" بضرورة التنازل عن رئيس تيّار "المردة" سليمان فرنجيّة، وتسهيل شروطه الرئاسيّة، من خلال التشاور معها حول إسم مرشّح وسطيّ.
وأكّدت أنّ معوّض هو مرشّحها الوحيد حتّى الآن، لأنّ "الثنائيّ الشيعيّ" لا يزال يدعم فرنجيّة، وأشارت إلى أنّ هذه المعادلة لن تتغيّر، إلّا من خلال إقتناع "حزب الله" و"حركة أمل" بالحوار الفعليّ الذي سيُؤدّي إلى انتخاب رئيسٍ غير طرفٍ.
المصدر: لبنان 24
لبنان
خاص
رادار لبنان24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
ترقبوا.. أمطار غزيرة ستُغرق هذه المناطق اللبنانية خلال الليل!
Lebanon 24
ترقبوا.. أمطار غزيرة ستُغرق هذه المناطق اللبنانية خلال الليل!
15:41 | 2023-04-17
17/04/2023 03:41:00
Lebanon 24
Lebanon 24
سعرٌ جديد للخط الخليوي في لبنان.. هذه قيمته بالدولار
Lebanon 24
سعرٌ جديد للخط الخليوي في لبنان.. هذه قيمته بالدولار
14:45 | 2023-04-17
17/04/2023 02:45:53
Lebanon 24
Lebanon 24
ابنة كارين رزق الله وفادي شربل بإطلالة "فاضحة".. والجمهور يُهاجمها شاهدوا كيف بدت (صور)
Lebanon 24
ابنة كارين رزق الله وفادي شربل بإطلالة "فاضحة".. والجمهور يُهاجمها شاهدوا كيف بدت (صور)
03:04 | 2023-04-18
18/04/2023 03:04:40
Lebanon 24
Lebanon 24
إنفجارٌ في طرابلس وسقوط قتيل.. إليكم التفاصيل
Lebanon 24
إنفجارٌ في طرابلس وسقوط قتيل.. إليكم التفاصيل
15:04 | 2023-04-17
17/04/2023 03:04:54
Lebanon 24
Lebanon 24
كلامٌ جديد من السعودية بشأن موعد عيد الفطر.. في أي يومٍ سيُصادف؟
Lebanon 24
كلامٌ جديد من السعودية بشأن موعد عيد الفطر.. في أي يومٍ سيُصادف؟
11:45 | 2023-04-17
17/04/2023 11:45:17
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
خاص "لبنان 24"
أيضاً في لبنان
09:05 | 2023-04-18
ميقاتي في جلسة مجلس الوزراء: نحن كحكومة معنيون بموضوع تأمين التمويل اللازم للانتخابات البلدية
07:46 | 2023-04-18
ميقاتي في يوم الصحة العالمي: استراتيجية الصحة ستسهم في إعادة هيكلة النظام
04:36 | 2023-04-18
مجلس النواب يُمدّد ولاية المجالس البلدية وسط "سجالات".. وموقفٌ حاسم من ميقاتي
04:00 | 2023-04-18
لبنان يتأرجح بين الرمادي والأسود.. التحويلات المالية في خطر؟
03:30 | 2023-04-18
"حرب بيانات" بين "التيار" و"القوات".. أبعد من الانتخابات البلدية!
10:25 | 2023-04-18
أميركا تعرض مكافأة ماليّة كبيرة للحصول على معلومات عن عضو في "حزب الله"... من هو؟ (صورة)
فيديو
رعب من وقوع زلزال كارثي بقوة 9 درجات.. والخبراء يعلنون النفير (فيديو)
Lebanon 24
رعب من وقوع زلزال كارثي بقوة 9 درجات.. والخبراء يعلنون النفير (فيديو)
04:00 | 2023-04-17
18/04/2023 17:41:21
Lebanon 24
Lebanon 24
نادين الراسي تبكي وتُفجر مفاجأة بشأن أولادها.. "بحكيهن بس ما بيردوا" (فيديو)
Lebanon 24
نادين الراسي تبكي وتُفجر مفاجأة بشأن أولادها.. "بحكيهن بس ما بيردوا" (فيديو)
01:16 | 2023-04-17
18/04/2023 17:41:21
Lebanon 24
Lebanon 24
خنق ابنة الـ 7 سنوات واغتصبها ورماها في حاوية النفايات.. جريمة تهز بلدا عربياً (فيديو)
Lebanon 24
خنق ابنة الـ 7 سنوات واغتصبها ورماها في حاوية النفايات.. جريمة تهز بلدا عربياً (فيديو)
04:19 | 2023-04-15
18/04/2023 17:41:21
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact