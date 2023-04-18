Advertisement

لبنان

فاتورة الكهرباء.. إعادة النظر بالتعرفة قريباً؟

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
18-04-2023 | 02:15
A-
A+
Doc-P-1058328-638174040694692268.png
Doc-P-1058328-638174040694692268.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مع زيادة التعرفة على فواتير الكهرباء والتي قفزت بشكل كبير وأصبحت قريبة من فاتورة المولدات الخاصة، علت أصوات المواطنين الذين قرر بعضهم الاستغناء عن "ساعة الشركة"تجنّباً لفواتير إضافية تثقل كاهلهم، وسط مُطالبات من قوى مختلفة بإعادة النظر في التعرفة ومن بين هؤلاء الاتحاد العمالي العام.  
Advertisement
 
وفي هذا الإطار، كشف رئيس "العمالي" بشارة الأسمر في حديث لـ "لبنان 24" انه بحث مؤخرا مع وزير الطاقة وليد فياض ورئيس مجلس إدارة كهرباء لبنان إمكان تخفيض تعرفة العداد وبدل التأهيل وجعلها تتناسب مع عدد ساعات التغذية اليومية.  
 
وقال: "طالبنا أيضا ان يكون سعر أول 30 كيلوواط مخفضا خاصة في حال زيادة ساعات التغذية، ووزير الطاقة وعدنا خيرا وأكد انه سيكون هناك مراجعة للتسعيرة بمجملها ولكن الأمر يحتاج لبعض الوقت لكي تتمكن مؤسسة كهرباء لبنان من القيام بإعادة قراءة للتعرفة التي وضعت".  
 
وأكد الأسمر متابعة هذا الموضوع وصولا إلى خاتمة سعيدة ولاسيما ان وزير الطاقة متجاوب وليس بعيدا من الوقائع التي يعيشها اللبناني"، مشيراً إلى ان "كتلا نيابية تؤيد الاتحاد العمالي في ما خص إعادة النظر بالتعرفة".  
 
وتابع: "نقلت شخصيا هذه المُطالبة إلى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ونأمل بعد جلسة الحكومة اليوم الثلاثاء المُخصصة لاقرار الزيادات في القطاعين العام والخاص معاودة طرح الأمور الحياتية التي تعنينا بما فيها إعادة معالجة تسعيرة الكهرباء والاتصالات والمياه وجملة أمور سيتابعها الاتحاد العمالي" .  
 
وعن جلسة الحكومة، أشار الأسمر إلى انه "اليوم ستقر مراسيم الزيادات في القطاع الخاص أي مرسوم الحد الأدنى للأجور الذي سيُصبح 9 ملايين ليرة وبدل مرسوم النقل 250 ألف ليرة والمنح المدرسية ومرسوم التعويضات العائلية، أما في القطاع العام فستُقر زيادة تتراوح ما بين 3 و5 رواتب".  
 
وتمنى ان تكون هذه الزيادة متساوية بين كل موظفي القطاع العام  أي الإدارة العامة والمصالح المستقلة والمؤسسات العامة والبلديات والجامعة اللبنانية والمستشفيات الحكومية وعدم التفريق بين هذه القطاعات والقطاعات العسكرية التي ستستفيد أيضا من هذه الزيادات وان تكون هي نفسها للمُتقاعدين الذين خدموا الدولة لسنوات طويلة".

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:05 | 2023-04-18
07:46 | 2023-04-18
04:36 | 2023-04-18
04:00 | 2023-04-18
03:30 | 2023-04-18
10:31 | 2023-04-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website