مرشّح رئاسي يرفض عرضاً...

عُلِمَ أنّ شخصية مرشّحة لرئاسة الجمهورية تلقّت عرضاً بتولّي حقيبة وزاريّة سياديّة في الحكومة المقبلة في العهد الجديد، إلاّ أنّها رفضت متمسّكةً بترشيحها الرئاسي على اعتبار أنّه "لن تتمكّن من تحقيق أجندة العمل التي تطمح لتنفيذها إلاّ في موقع الرئاسة".

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