Advertisement

لبنان

مرشّح رئاسي يرفض عرضاً...

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
18-04-2023 | 03:45
A-
A+
Doc-P-1058331-638174049903989472.jpg
Doc-P-1058331-638174049903989472.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
عُلِمَ أنّ شخصية مرشّحة لرئاسة الجمهورية تلقّت عرضاً بتولّي حقيبة وزاريّة سياديّة في الحكومة المقبلة في العهد الجديد، إلاّ أنّها رفضت متمسّكةً بترشيحها الرئاسي على اعتبار أنّه "لن تتمكّن من تحقيق أجندة العمل التي تطمح لتنفيذها إلاّ في موقع الرئاسة".
Advertisement
المصدر: لبنان 24
مواضيع ذات صلة
اشتباكات بمحيط قصر الرئاسة.. وطيران حربي بسماء الخرطوم
lebanon 24
18/04/2023 17:41:35 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئاسة المصرية: الرئيس السيسي يترأس اجتماعاً للمجلس الأعلى للقوات المسلحة لتقييم الأوضاع في السودان
lebanon 24
18/04/2023 17:41:35 Lebanon 24 Lebanon 24
جوري بكر تكشف سراً غريباً خلال تحضيرها لشخصية "وداد" في "جعفر العمدة"
lebanon 24
18/04/2023 17:41:35 Lebanon 24 Lebanon 24
"صيدٌ ثمين" للجيش الأميركي في سوريا.. هذه الشخصية تمّ استهدافها
lebanon 24
18/04/2023 17:41:35 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

شخصية

الرئاسة

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:05 | 2023-04-18
07:46 | 2023-04-18
04:36 | 2023-04-18
04:00 | 2023-04-18
03:30 | 2023-04-18
10:31 | 2023-04-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website