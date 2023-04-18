الحرارة فوق معدلاتها بـ 4 درجات.. إليكم تفاصيل الطقس في الأيام المقبلة

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، غائما اجمالا بسحب متوسطة ومرتفعة، مع ارتفاع في درجات الحرارة على الساحل وفوق الجبال فوق معدلاتها الموسمية بحدود الـ 4 درجات، وانخفاضها في الداخل، ورياح ناشطة في المناطق الشمالية مع احتمال امطار خفيفة متفرقة بعد الظهر.

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وجاء في النشرة الاتي:



-الحال العامة: طقس ربيـعي متقلب وماطر احيانا يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط .



معدل درجات الحرارة لشهر نيسان من 15 الى 24 درجة.



-الطقس المتوقع في لبنان:



الثلاثاء: قليل الغيوم صباحا مع انخفاض في درجات الحرارة على الساحل وفوق الجبال و دون تعديل في الداخل، يتحول الطقس تدريجيا بعد الظهر الى غائم بسحب مرتفعة مع احتمال امطار في المناطق الشمالية الشرقية من البلاد مترافقة مع برق ورعد.



الأربعاء: غائم اجمالا بسحب متوسطة و مرتفعة مع ارتفاع في درجات الحرارة على الساحل وفوق الجبال، فوق معدلاتها الموسمية بحدود ال 4 درجات، و انخفاضها في الداخل، ورياح ناشطة في المناطق الشمالية مع احتمال امطار خفيفة متفرقة بعد الظهر .



الخميس: غائم جزئيا الى غائم أحيانا مع انخفاض في درجات الحرارة بخاصة في المناطق الساحلية والتي تعود الى معدلاتها الموسمية لشهر نيسان، ورياح ناشطة أحيانا و ضباب على المرتفعات.



الجمعة: قليل الغيوم اجمالا يتحول مساء الى غائم جزئيا مع انخفاض في درجات الحرارة، حيث يكون ملحوظا في المناطق الجبلية مع استمرار تكون الضباب على المرتفعات.



-الحرارة على الساحل من 13 الى 25 درجة، فوق الجبال من 11 الى 24 درجة، في الداخل من 11 الى 28 درجة.



-الرياح السطحية: جنوبية غربية نهارا ، تتحول بعد الظهر الى متقلبة ضعيفة ، تتراوح سرعتها بين 8 و 25 كلم/س.



-الانقشاع: جيد اجمالا.



-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 50 و 80%.



-حال البحر: منخفض ارتفاع الموج (0.5 متر)، حرارة سطح الماء: 19 درجة.



-الضغط الجوي: 760 ملم زئبق.



-ساعة شروق الشمس: 6,05



-ساعة غروب الشمس: 19,11