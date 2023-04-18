Advertisement

لبنان

الحرارة فوق معدلاتها بـ 4 درجات.. إليكم تفاصيل الطقس في الأيام المقبلة

Lebanon 24
18-04-2023 | 02:12
A-
A+
Doc-P-1058338-638174063976728155.jpg
Doc-P-1058338-638174063976728155.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، غائما اجمالا بسحب متوسطة ومرتفعة، مع ارتفاع في درجات الحرارة على الساحل وفوق الجبال فوق معدلاتها الموسمية بحدود الـ 4 درجات، وانخفاضها في الداخل، ورياح ناشطة في المناطق الشمالية مع احتمال امطار خفيفة متفرقة بعد الظهر.
Advertisement
وجاء في النشرة الاتي:

-الحال العامة: طقس ربيـعي متقلب وماطر احيانا  يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط .

معدل  درجات الحرارة لشهر نيسان من 15 الى 24 درجة. 

-الطقس المتوقع في لبنان:

الثلاثاء: قليل الغيوم صباحا مع انخفاض في درجات الحرارة على الساحل وفوق الجبال و دون تعديل في الداخل، يتحول الطقس تدريجيا بعد الظهر الى غائم بسحب مرتفعة مع احتمال امطار في المناطق الشمالية الشرقية من البلاد مترافقة مع برق ورعد.

الأربعاء: غائم اجمالا بسحب متوسطة و مرتفعة مع ارتفاع في درجات الحرارة على الساحل وفوق الجبال،  فوق معدلاتها الموسمية بحدود ال 4 درجات، و انخفاضها في الداخل، ورياح ناشطة في المناطق الشمالية مع احتمال امطار خفيفة متفرقة بعد الظهر .

الخميس: غائم جزئيا الى غائم أحيانا مع انخفاض في درجات الحرارة بخاصة في المناطق الساحلية والتي تعود الى معدلاتها الموسمية لشهر نيسان، ورياح ناشطة أحيانا و ضباب على المرتفعات.

الجمعة:  قليل الغيوم اجمالا يتحول مساء الى غائم جزئيا مع انخفاض في درجات الحرارة، حيث يكون ملحوظا في المناطق الجبلية مع استمرار تكون الضباب على المرتفعات.

-الحرارة على الساحل من 13 الى 25 درجة، فوق الجبال من 11 الى 24 درجة، في الداخل من 11 الى 28 درجة.

-الرياح السطحية: جنوبية غربية نهارا ، تتحول بعد الظهر الى متقلبة ضعيفة ، تتراوح سرعتها بين 8 و 25 كلم/س.

-الانقشاع: جيد اجمالا.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 50 و 80%.

-حال البحر:  منخفض ارتفاع الموج (0.5 متر)، حرارة سطح الماء:  19 درجة.

-الضغط الجوي:  760 ملم زئبق.

-ساعة شروق الشمس: 6,05

-ساعة غروب الشمس: 19,11
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:05 | 2023-04-18
07:46 | 2023-04-18
04:36 | 2023-04-18
04:00 | 2023-04-18
03:30 | 2023-04-18
10:31 | 2023-04-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website