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لبنان

عودة جزئية للمساعدين القضائيين إلى العمل في هذه المناطق

Lebanon 24
18-04-2023 | 02:20
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 أشار المساعدون القضائيون في قصر عدل صيدا ومحاكم صور وجزين وجويا في بيان الى أنه "على ضوء الدعوة لمجلس الوزراء للانعقاد عصر اليوم الثلاثاء لإعادة النظر في رواتب وتقديمات موظفي القطاع العام، وإفساحاً في المجال أمام هذه التدابير لتأخذ مجراها، وإبداءً لحسن النية حيث أن الإضراب ليس هدفاً بحد ذاته، نعلن العودة الجزئية الى مزاولتنا أعمالنا اعتباراً من صباح اليوم الثلاثاء، ضمن نظام المناوبة المعتمد قبل إعلان الإضراب الأخير، على أن نحدد موقفنا من المقررات المنتظرة في حينه".
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