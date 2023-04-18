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لبنان

داخل "النافعة".. ماذا اكتشف مواطنون صباحاً؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
18-04-2023 | 03:15
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علم "لبنان24" أنَّ دوائر "النافعة" شهدت منذ الصباح الباكر على مشكلات في نظام الدفع الخاص لتسديد رسوم تسجيل السيارات، الأمر الذي عرقل معاملات المواطنين بشكلٍ لافت.
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ولفتت المصادر إلى أنه في بعض الدوائر المذكورة، لم يحضر "موظفو المالية" إلى مكان عملهم، وهو أمرٌ اعتبرته المصادر بمثابة عائق جديد أمام عمل "النافعة" التي تشهد على طوابير كبيرة.
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

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