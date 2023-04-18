داخل "النافعة".. ماذا اكتشف مواطنون صباحاً؟

علم "لبنان24" أنَّ دوائر "النافعة" شهدت منذ الصباح الباكر على مشكلات في نظام الدفع الخاص لتسديد رسوم تسجيل السيارات، الأمر الذي عرقل معاملات المواطنين بشكلٍ لافت.

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