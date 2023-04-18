Advertisement

لبنان

المولوي زار نافعة "الدكوانة": أداء العناصر الأمنية هناك يتحسّن وأخذنا بشكاوى المواطنين

Lebanon 24
18-04-2023 | 02:51
A-
A+
Doc-P-1058349-638174084810057119.jpg
Doc-P-1058349-638174084810057119.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام المولوي إنّه وردت إليه شكاوى من المواطنين حول التأخير الذي تشهده مراكز النافعة وقد تم الأخذ بها، لكنه أكد أن "أداء الضباط والرتباء الذين يعملون في تلك الدوائر يتحسّن ويجب أن تكون هذه الهيئة نموذجية وخالية من الفساد".
Advertisement

كلام المولوي جاء خلال زيارته مركز "النافعة" في الدكوانة، إذ أكد أن "العمل مستمرّ مع القضاء يداً بيد من أجل الإدارة السليمة التي تبني الدولة"، وأضاف: "على صعيد ملف التوقيفات في هيئة إدارة السير، فإنّ الملف بات بيد الهيئة الإتهامية التي تبتّ بذلك". 
 
وفي ما خصّ ملف الإنتخابات البلدية والإختيارية، قال المولوي: "موقفنا واضح بهذا الشأن وأؤكّد التمسك بما قلته سابقاً". 
 
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:05 | 2023-04-18
07:46 | 2023-04-18
04:36 | 2023-04-18
04:00 | 2023-04-18
03:30 | 2023-04-18
10:31 | 2023-04-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website