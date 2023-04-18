المولوي زار نافعة "الدكوانة": أداء العناصر الأمنية هناك يتحسّن وأخذنا بشكاوى المواطنين

قال وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام المولوي إنّه وردت إليه شكاوى من المواطنين حول التأخير الذي تشهده مراكز النافعة وقد تم الأخذ بها، لكنه أكد أن "أداء الضباط والرتباء الذين يعملون في تلك الدوائر يتحسّن ويجب أن تكون هذه الهيئة نموذجية وخالية من الفساد".

Advertisement



كلام المولوي جاء خلال زيارته مركز "النافعة" في الدكوانة، إذ أكد أن "العمل مستمرّ مع القضاء يداً بيد من أجل الإدارة السليمة التي تبني الدولة"، وأضاف: "على صعيد ملف التوقيفات في هيئة إدارة السير، فإنّ الملف بات بيد الهيئة الإتهامية التي تبتّ بذلك".