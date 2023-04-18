كم أصبح سعر طن الترابة السوداء؟

Advertisement

حددت وزارة الصناعة في بيان سعر مبيع طن الترابة السوداء (باب المصنع) بسبعة ملايين وخمسمئة وخمسين ألف ليرة لبنانية، على أن يعمل بهذا السعر اعتباراً من اليوم الثلاثاء ١٨/٤/٢٠٢٣ ولغاية الثلاثاء ٢٥/٤/٢٠٢٣ ضمناً. لا يشمل السعر المذكور أعلاه الضريبة على القيمة المضافة.وستحدد وزارة الصناعة سعر طن الترابة ببيانات تصدرها أسبوعياً.