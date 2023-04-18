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لبنان

بري يصل إلى مجلس النواب لترؤس الجلسة التشريعية

Lebanon 24
18-04-2023 | 02:51
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وصل رئيس مجلس النواب نبيه بري عند قرابة السّاعة الـ10 صباحاً إلى مبنى البرلمان في ساحة النجمة، وذلك من أجل ترؤس الجلسة التشريعية التي تعقد، اليوم.
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ووفقاً لقناة "الجديد"، فإنه حتى الآن لم يحضر أيّ نائب إلى البرلمان. 

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