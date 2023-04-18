بري يصل إلى مجلس النواب لترؤس الجلسة التشريعية

وصل رئيس مجلس النواب نبيه بري عند قرابة السّاعة الـ10 صباحاً إلى مبنى البرلمان في ساحة النجمة، وذلك من أجل ترؤس الجلسة التشريعية التي تعقد، اليوم.

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ووفقاً لقناة "الجديد"، فإنه حتى الآن لم يحضر أيّ نائب إلى البرلمان.

