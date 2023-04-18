قبل بدء الجلسة التشريعية في البرلمان اليوم.. هذه أبرز مواقف النواب

بدأ النواب بالتوافد إلى مبنى البرلمان للمشاركة في الجلسة التشريعية التي تُعقد، اليوم الثلاثاء، من أجل التمديد للمجالس البلدية والإختياريّة.

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وذكرت قناة "الجديد" أنه حتى اللحظة، دخل 48 نائباً إلى القاعة العامة لمجلس النواب للمشاركة في الجلسة.

مواقف النواب

وأدلى العديد من النواب بتصريحات من المجلس، إذ أبدوا موقفهم من الجلسة ومن الإنتخابات.

فمن جهته، قالَ نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب إنّ "اقتراح القانون الذي تقدّم به إلى مجلس النواب والمُتعلّق بتمديد المجلس البلدية والإختياريّة ينص على تأجيل تقني لـ4 أشهر بالدرجة الأولى".



وأضاف: "من المُمكن أن أسحب اقتراحي وإذا كانت الحكومة جاهزة للإنتخابات فلسنا بحاجةٍ إلى التمديد".



كذلك، قال النائب سليم عون: "بين الشعبوية والمسؤولية، إخترنا المسؤولية، والكلام الذي يتحدث عن خوف التيار الوطني الحر من الإنتخابات بسبب تراجع الشعبية هو كلامٌ لا يستحق الوقوف عنده".

وأضاف: "التيار ما زال موجوداً ولديه تأثيره الشعبي، وقبل عام خضنا الإنتخابات النيابية بقوة وفزنا بها رغم كل الحملات التي شنت ضدنا.. لم نفرّط بحقوق اللبنانيين ولسنا شعبويين ولم نخف من الانتخابات النيابية لنخاف من البلدية".

بدوره، قال النائب جهاد الصمد إنّه لا إمكانية لإنجاز الإنتخابات لاسيما أنه لا ترشيحات، وبالتالي يجب مقاربة الأمور بواقعية.

أما النائب آلان عون فأكد أن "التيار الوطني الحر" سيشارك في الجلسة لأنه لا يريد حصول فراغ في المجالس البلدية والإختيارية، وقال: "نحن لسنا ضد إجراء الإنتخابات ونؤيد إجراءها من قبل الحكومة ولتقم بواجبها في هذا الإطار".

وانتقد عون مواقف "القوات اللبنانية" الأخيرة، معتبراً أنها "موسمية"، وقال: "عام 2013، القوات طيرت الإنتخابات النيابية لأسباب سياسية، أما نحن اليوم فلا نعمل على تطيير الإستحقاق البلدي بل نعالج مشكلة موجودة ونجنب البلاد الفراغ".

إلى ذلك، قالت النائبة بولا يعقوبيان في تصريح عبر قناة الـ"LBCI": "قبل ظهر اليوم جلسة تشريعية لتأجيل الانتخابات وبعد الظهر جلسة لتأمين الأموال لهذه الانتخابات.. ما يجري مهزلة".

وأضافت: "جلسة اليوم هي بعدٌ من أبعاد مخالفة الدستور وما من شيء اسمه تشريع الضرورة".

من ناحيته، قال النائب هادي أبو الحسن في أكثر من تصريح: "نحترم كل المواقف ولكن ماذا لو انقضت المهلة ولم نمدّد للمجالس البلدية والاختيارية فالمسألة ليست مسألة تمويل فقط فهناك قطاع عام مضرب وهناك سلسلة مسائل يجب أن تحل".

وأضاف: "سنطرح تأجيل الإنتخابات البلدية والإختيارية 4 أشهر كي تحلّ الحكومة العقبات وتُؤمن التمويل".

وفي كلمة له من المجلس النيابي، اعتبر النائب ملحم خلف أنّ "البرلمان يشهده جلسة غير دستورية ويقف أمام جلسة تشريع الفراغ"، وقال: "لا أولوية قبل انتخاب رئيسٍ للجمهورية، وما يحصل اليوم هو تشريعٌ للفراغ".

وأكمل: "نؤكد على موقفنا من خلال المادتين 74 و75 أن مجلس النواب يصبح هيئة ناخبة لا تشريعية لحين انتخاب رئيس".

كذلك، أكدت النائبة نجاة عون صليبا رفضها عقد جلسة تشريعية لتأجيل الإنتخابات، وقالت: "هؤلاء النواب هو نواب تشريع الفراغ، والإنتخابات البلدية ليست مسؤولية مجلس النواب إنما مسؤولية الحكومة ويجب إجراؤها في موعدها".

وأضافت: "نحن نتعامل مع سلطة عدوة لشعبها ومع نواب امتهنوا الابتزاز".



كذلك، قال النائب طوني فرنجية في تصريح: "هناك فرصة حقيقية لإعادة تصويب الأمور في لبنان وعلينا كلبنانيين أن نبحث عن دور لنا في التسوية الإقليميّة الجديدة".