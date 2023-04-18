النصاب اكتمل.. بدء الجلسة التشريعية في مجلس النواب

بدأت الجلسة التشريعية التي يعقدها البرلمان، اليوم الثلاثاء، برئاسة رئيس مجلس النواب نبيه بري وبحضور رئيس الحكومة نجيب ميقاتي.

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وعند الساعة 11.05 صباحاً، دُق الجرس داخل القاعة العامة للبرلمان إيذاناً ببدء الجلسة التي اكتمل نصابها القانوني. ومن المفترض أن تُستهل الجلسة بوقوف النواب دقيقة صمت حداداً على النائبين السابقين عبدالله الأمين ومخايل الضاهر.



ويتضمن جدول أعمال الجلسة 5 بنود أبرزها بند تمديد ولاية المجالس البلدية، وهي على النحو التالي:

1- إقتراح القانون المعجل المكرر والرامي إلى تمديد ولاية المجالس البلدية والإختيارية المقدم من النائبين جهاد الصمد وسجيع عطية.



2- إقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى تمديد ولاية المجالس البلدية والإختيارية المقدّم من النائب الياس بو صعب.



3- إقتراح القانون الرامي إلى تعديل قانون الشراء العام رقم 244/2021 تاريخ 19/7/2021 النافذ إعتباراً من 29/7/2022 المقدّم من النواب: علي حسن خليل، جهاد الصمد وآلان عون.



4- إقتراح القانون الرامي إلى تعديل الفقرة 3 من المادة 101 من قانون الشراء العام رقم 244/2021 تاريخ 19 تموز 2021 المقدّم من النواب: غادة أيوب، فادي كرم، رازي الحاج، جورج عدوان، غسان حاصباني ونزيه متى.