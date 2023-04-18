خلف وعون: لن نشارك في جلسة اليوم وسنتجه الى خطوات نعلن عنها تباعاً

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صدر عن النائبين ملحم خلف ونجاة عون بيان جاء فيه:"في مسألة "الجلسة التشريعية اللا دستورية"، اليوم، نحن أمام جلسة لا دستورية، نحن أمام مسلسل من المخالفات الدستورية الخطيرة، نحن أمام "جلسة تشريع الفراغ"، نحن أمام أمثلة صارخة عن تقويض الديموقراطية في لبنان".وأضاف البيان: "من جهة أولى، إننا نُكرر موقفنا الدستوري المستنِد على المواد ٧٤ و٧٥ و٤٩ من الدستور التي تنص صراحةً، أنه متى تخلو سدة الرئاسة يجتمع المجلس النيابي فوراً وحالاً وبحكم القانون، وحصراً من أجل إنتخاب رئيس الدولة بدورات متتالية وحتى انتخاب الرئيس؛ وهذا سبب وجودنا المتواصل في هذه القاعة ليلاً نهاراً منذ أكثر من ٩٠ يوماً، تنفيذاً لهذا الواجب الدستوري الملقى على عاتق النواب الـ١٢٨. ورهاننا هو صحوة الضمير، ليحضروا بشكلٍ متواصل الى قاعة المجلس توصلاً لإنتخاب رئيس إنقاذي للجمهورية يُطلق قطار الإنقاذ، لعلنا نُخفف من أوجاع الناس وننقذ الشعب اللبناني البائس من الجحيم الذي أغرقناه فيه".وتابع: "من جهة ثانية، نشدد على أن المادة ٧٥ من الدستور، الآتية بعد المادة ٧٤ منه، تنص بوضوح، أن المجلس النيابي، في ظل شغور سدة الرئاسة، هو "هيئة انتخابية لا هيئة إشتراعية"، وبالتالي يُمنع على المجلس النيابي التشريع، قبل إنتخاب رئيس للجمهورية. وهذا النص الدستوري الخاص والصريح لا يسمح بأي توسع في تفسيره، وإن هذا المنع هو مُطلق ولا يحتمل أي إستثناء ولا تمييز بين ما هو "تشريع الضرورة وتشريع غير الضرورة"، إذ لا أولوية تعلو فوق أولوية إنتخاب رئيس للجمهورية، بل الموجب الدستوري المتوجب على السادة النواب يحصر مهمتهم فقط وحصراً بهذا الإستحقاق الى حين إتمامه. ولا لزوم للإستفاضة في عرض ما استقر عليه الفقه اللبناني والفرنسي بهذا الصدد".وأردف: "من جهة ثالثة، وعلاوةً على ذلك، فإن المادة ٥٧ من الدستور، تعطي رئيس الجمهورية حق طلب مراجعة القانون من المجلس النيابي، وبالتالي فإن التشريع بغياب الرئيس، يفقد حلقة أساسية في آلية التشريع، وينسف مبدأ الفصل بين السلطات وتوازنها والتعاون بينها المكرس في الفقرة هـ من مقدمة دستورنا، ويُعد تعد من سلطة على سلطة أُخرى".وقال خلف وعون: "لهذه الأسباب، فإن عقد جلسة تشريعية، أياً يكن سببها، هي مخالَفة صارخة للدستور وبمثابة ضربة قاتلة لأساسات النظام اللبناني؛ وإن هذه الجلسة لا تستقيم وهي بحكم المنعدمة الوجود والباطلة، ولا يمكن أنْ تنتج عنها أي مفاعيل؛ وهذا يُرتب موجباً دستورياً على النواب بعدم المشاركة بهذه الجلسة، وأي مشاركة من قبلهم يُعَد إنتهاكاً لأحكام الدستور. في أي حال، إن القوانين التي "ستُقَر" خلال هذه "الجلسة" هي بحكم الباطلة وسنمارس تجاهها أي حق يمنحه ايانا الدستور للطعن بها".وأكمل البيان: "أما أفدح الإنتهاكات الحاصلة اليوم، عبر هذه "القوانين غير الدستورية والباطلة أصلاً"، هي محاولة تطيير ‫الإنتخابات البلدية والإختيارية وضرب لمبدأ تداول السلطات المحلية، وهذه مخالفات بالجملة لأحكام عديدة في الدستور بالإضافة لمخالفة المادة ٢٥ من الإتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية المنضم إليها لبنان منذ عام ١٩٧٢".وختم: "أمام هذا الكمْ من الإنتهاكات الخطيرة، وحفاظاً على ما تبقى من ديموقراطية في هذا البلد، إننا لن نشارك في هذه "الجلسة" اللا دستورية كواجب دستوري وموقفٍ إعتراضي، وأمام هذا الجنوح غير المسبوق والإمعان في تكريس هذا النهج التدميري للدولة والقاتل للناس، سنتجه الى خطوات نُعلن عنها تباعاً".