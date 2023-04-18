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لبنان

4 اقتراحات قوانين على جدول الجلسة التشريعية... ما هي؟

Lebanon 24
18-04-2023 | 04:04
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يعقد مجلس النواب جلسة تشريعية في ساحة النجمة يرأسها الرئيس نبيه بري بحضور رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي.
 
وخلال الجلسة، سيناقش النواب اقتراحات القوانين الواردة في الصورة ادناه:
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مجلس النواب

نبيه بري

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