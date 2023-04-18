شهدَ محيط مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، إجراءاتٍ أمنيّة غير مسبوقة تمثلت بانتشارٍ كثيف لعناصر الجيش وقوى الأمن الداخلي وحرس السراي الحكوميّ.



Advertisement وتأتي تلك الإجراءات تزامناً مع الجلسة التشريعيّة التي تُعقد، اليوم، وعلى جدول أعمالها 5 بنودٍ أبرزها التمديد للمجالس البلديّة والإختياريّة. وتأتي تلك الإجراءات تزامناً مع الجلسة التشريعيّة التي تُعقد، اليوم، وعلى جدول أعمالها 5 بنودٍ أبرزها التمديد للمجالس البلديّة والإختياريّة.