Advertisement

لبنان

إجراءات غير مسبوقة.. محيط مجلس النواب أشبه بـ"ثكنة عسكريّة"

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
18-04-2023 | 04:29
A-
A+
Doc-P-1058389-638174143641061576.jpg
Doc-P-1058389-638174143641061576.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
شهدَ محيط مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، إجراءاتٍ أمنيّة غير مسبوقة تمثلت بانتشارٍ كثيف لعناصر الجيش وقوى الأمن الداخلي وحرس السراي الحكوميّ.

Advertisement
وتأتي تلك الإجراءات تزامناً مع الجلسة التشريعيّة التي تُعقد، اليوم، وعلى جدول أعمالها 5 بنودٍ أبرزها التمديد للمجالس البلديّة والإختياريّة.
 
ووصفت مصادر المشهد القائم في محيط مجلس النواب بالقول: "المكان أشبه بثكنة عسكرية". 
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:05 | 2023-04-18
07:46 | 2023-04-18
04:36 | 2023-04-18
04:00 | 2023-04-18
03:30 | 2023-04-18
10:31 | 2023-04-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website