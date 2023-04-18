المفتي دريان يعتذر عن عدم استقبال المهنئين بعيد الفطر

اعتذر مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان عن عدم استقبال المهنئين بعيد الفطر السعيد، وهنأ اللبنانيين بعامة والمسلمين بخاصة بالعيد، سائلا الله عز وجل أن يعم الاستقرار والأمن والسلام في لبنان.

Advertisement

وكلف المفتي دريان بحسب بيان المكتب الاعلامي لدار الفتوى، "رئيس المحكمة الشرعية السنية العليا الدكتور الشيخ محمد عساف بأداء صلاة وخطبة عيد الفطر عند الساعة السادسة والدقيقة السادسة والأربعين صباح يوم العيد في مسجد خاتم الأنبياء والمرسلين محمد الأمين صلى الله عليه وسلم في وسط بيروت". (الوكالة الوطنية)