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لبنان

توقف خدمات "أوجيرو" في سنترال البترون

Lebanon 24
18-04-2023 | 04:34
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أعلنت هيئة "أوجيرو" عبر حسابها على "تويتر"، أن عطلا طرأ على سنترال البترون بسبب الضغط على المولدات ما أدى إلى توقف الخدمات في المنطقة المذكورة وعدد من المناطق المجاورة، وتعمل الفرق على تصليح العطل.
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